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В центре Минска произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль врезался в столб и загорелся

31 марта 2014 13:04
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Новости Беларуси. Горящий автомобиль в центре Минска. 31 марта утром в час пик на перекрестке улиц Первомайская и Купалы произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль врезался в столб и загорелся.

За рулем находился мужчина, он не пострадал. А вот девушка-водитель, из-за которой, по словам очевидцев, произошла авария, доставлена в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Водитель-девушка, двигаясь на автомобиле «Рено Меган», поворачивала налево и не уступила водителю-мужчине, который двигался на автомобиле «Фольксваген Поло», в результате чего произошло столкновение. В последствии автомобиль «Фольксваген Поло» начал дымиться, водитель покинул данный автомобиль, и затем произошло возгорание, которое было ликвидировано сотрудниками МЧС.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт # Татьяна Харлинская

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