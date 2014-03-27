Автохлам: 100 тысяч машин автолома в год привозят на республиканские площадки

Новости Беларуси. Минск накануне чемпионата мира да и просто по весне избавляется от лишнего груза. Речь идет об автохламе. Проблема насущная: брошенных машин хватает в каждом микрорайоне. Сотрудники Госавтоинспекции и службы ЖРЭО держат вопрос на контроле, регулярно выходят в рейды, впрочем, многое зависит и от самих владельцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Обычный столичный двор и такой вот необычный экспонат. Похоже, эта машина не меняет прописку уже несколько лет. Сердце легковушки остановилось давно, ржавчина стала элементом декора, стекла выбиты, а салоне такого автохлама — хлам обычный.

Некогда железный конь, а теперь просто кусок железа, для местных жителей он — головная боль. И ни парковки, ни эстетики...

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Портит весь вид, занимает только место.

Я считаю, что мешают они, но у нас во дворе вроде как нет, поубирали уже.

Впрочем, с намыленного места сегодня уедет и наша красавица. Правда, не своим ходом. Поможет эвакуатор. Несколько минут на подготовку — и к переправе можно приступать.

А ведь такой автомусор можно обнаружить в каждом микрорайоне. Особенно на территории старой застройки. Водитель эвакуатора Михаил Антонович признается, наш вариант еще не самый плохой. Почти 3 года он провожает такие никому не нужные машины в последний путь. Повидал многое.

Михаил Поплавский, водитель эвакуатора:

Мы возили машины и без колес. Это все от владельцев зависит. Во-первых, машина занимает место. Они и зимой видно что в снегу стоят. После зимы видно, что они ржавые.

От автохлама Минск разгружают регулярно. Сотрудники ГАИ и ЖРЭО выходят в рейды, места подсказывают жильцы дворов. И все-таки проблема брошенных машин, в первую очередь, проблема ответственности их хозяев.

Андрей Колесенко, инспектор ОГАИ РУВД Первомайского района Минска:

Отсылаются уведомления владельцам брошенных машин. В течении месяца они должны привести машину в порядок, либо убрать своими силами. Если в течение месяца автомашину не убирают, то совместно с ЖЭСом приезжаем с эвакуатором, водружаем машину на эвакуатор и доставляем на штрафстоянку.

По правилам, на штрафстоянке авто может пробыть 2 месяца. Если хозяин машины не вернется за последней — ее снова переадресуют. Уже на переработку. Владелец же получит счет за хранение и транспортировку.

На республиканские площадки по приёму автолома в год привозят около 100 тысяч машин. Здесь последние превращают в ценное сырье. Привозят авто и сами владельцы, ведь за тонну металла можно получить 1,5 миллиона белорусских рублей.

Сергей Гладкий, заместитель генерального директора по производству ОАО «Белвторчермет»:

Автомобиль, пока находится на территории дворовой в каком-то заброшенном виде, представляет собой экологическую, в том числе травмоопасную территорию. Попадая на нашу территорию, проходя определенную переработку, поставляется нашим металлургическим предприятиям как дефицитное сырье.

Борьбу с автохламом уже усилили. Вопрос в том, что это можно делать сообща, ведь в таком случае выиграют все.