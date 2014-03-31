Автобус и троллейбус столкнулись на Украине. 5 человек погибли, более 20 травмированы

Новости Украины. Трагедия произошла днем 30 марта в городе Харцызске. Украинские СМИ сообщают о пятерых погибших.

21 человек, в том числе оба водителя, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Согласно версии, изложенной «УРА-Информ», водитель троллейбуса, выполняя разворот, «при выезде с второстепенной дороги на главную, не убедился в безопасности движения и совершил столкновение с автобусом».

В момент аварии в салоне автобуса находилось около 30 человек, среди которых дети. В салоне троллейбуса было 8 человек.

Вчера вечером в Пинске произошла трагедия. Там двоих подростков засыпало землей в карьере.

Один из них сейчас находится в коме.

Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Второй парень серьезно не пострадал.

В этот день трое подростков копали тоннель в карьере. В результате двоих из них засыпало землей.

Одного парня удалось извлечь из-под завала еще до прибытия спасателей. В медицинской помощи он не нуждался.