Милицейский УАЗ протаранил легковушку. Пострадали 4 человека, 2 из них - дети

Новости Беларуси. Милицейский УАЗ протаранил легковушку. ДТП произошло на перекрестке проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова. Как сообщают очевидцы происшествия, спецмашина ехала со включенной световой и звуковой сигнализацией. От удара оба автомобиля оказались на боку.

На место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи. В результате аварии пострадали те, кто находились в легковом автомобиле: женщина-водитель, мужчина-пассажир и двое детей. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.