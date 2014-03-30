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Милицейский УАЗ протаранил легковушку. Пострадали 4 человека, 2 из них - дети

30 марта 2014 14:16
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Новости Беларуси. Милицейский УАЗ протаранил легковушку. ДТП произошло на перекрестке проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова. Как сообщают очевидцы происшествия, спецмашина ехала со включенной световой и звуковой сигнализацией. От удара оба автомобиля оказались на боку.

На место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи. В результате аварии пострадали те, кто находились в легковом автомобиле: женщина-водитель, мужчина-пассажир и двое детей. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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