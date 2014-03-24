В Брестской области 4-летнего мальчика сбила машина. Ребенок в реанимации

Новости Беларуси. В Брестской области под колеса автомобиля попал 4-летний ребенок. Мальчик получил серьезные травмы головы и был доставлен в реанимацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам водителя, он просто не успел остановиться - малыш внезапно выбежал на дорогу. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Тем временем, сотрудники Госавтоинспекции напоминают о правилах безопасности на дорогах. Ведь ДТП с участием детей - не редкость.

Так, неподалеку от школы в Лиде погиб 9-летний мальчик. Он выбежал на проезжую часть прямо под колеса автобуса (видео).

В белорусских школах начались весенние каникулы. В этот период особо внимательными следует быть водителям - особенно при движении в сельской местности, по территории во дворах, а также на нерегулируемых пешеходных переходах.