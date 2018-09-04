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Мужчина погиб под колесами электрички Барановичи-Минск

04 сентября 2018 10:07
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Новости Беларуси. Неизвестный мужчина погиб под колесами электрички Барановичи-Минск.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя МВД Александра Марченко, происшествие случилось вечером третьего сентября.

Мужчина лежал на ж/д полотне. Машинист электрички попытался применить экстренное торможение, но это не увенчалось успехом – трагедии не удалось избежать.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего мужчины. Проводится проверка.

Задержка в движении поездов составила девять минут.

В середине августа в Кобрине женщина хотела пролезть под стоявшим поездом.

Она погибла – здесь подробнее

# Несчастный случай # происшествия

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