Новости Беларуси. Неизвестный мужчина погиб под колесами электрички Барановичи-Минск.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя МВД Александра Марченко, происшествие случилось вечером третьего сентября.

Мужчина лежал на ж/д полотне. Машинист электрички попытался применить экстренное торможение, но это не увенчалось успехом – трагедии не удалось избежать.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего мужчины. Проводится проверка.

Задержка в движении поездов составила девять минут.

В середине августа в Кобрине женщина хотела пролезть под стоявшим поездом.