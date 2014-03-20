Пьяный водитель на служебном авто, удирая от ГАИ, протаранил бетонное ограждение

Новости Беларуси. 20 марта пьяный водитель протаранил бетонное ограждение в Автодоровском переулке. Горе-водитель привлек внимание автоинспекторов, двигаясь на машине со спущенным колесом. Не желая сдаваться правоохранителям, мужчина попытался скрыться. Но, прибавив скорость, не справился с управлением.

К слову, в крови у нарушителя обнаружили более полутора промилле алкоголя. Сейчас ему грозит лишение прав управления автомобилем до трех лет и штраф более 10 млн, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Евгений Домалевский, инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ Московского района:

Определили, что он имеет визуально первоначальные признаки алкогольного опьянения, поэтому попытались водителя изолировать от автомобиля, на что последний попытался скрыться. При скрытии от сотрудников ГАИ не справился с управлением и совершил наезд на бетонную плиту. Данный автомобиль находится и принадлежит одному из предприятий Минска. Управлял данным автомобилем сотрудник данной организации.