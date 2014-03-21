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Раритетный автомобиль стоимостью более $200 тысяч найден в заброшенном сарае в США

21 марта 2014 10:28
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Новости США. Неожиданная находка в Америке. Раритетный автомобиль стоимостью более 200 тысяч долларов, найден в заброшенном сарае.  Французское купе 1961 года выпуска более 40 лет простояло без движения. Но, несмотря на возраст, автомобиль отлично сохранился. Шикарный кожаный салон нисколько не пострадал, а сама машина требует косметического ремонта.

Пробег у раритета совсем небольшой – чуть более 30 000 миль. Разгоняется он до 100км/ч за чуть более 8 секунд. Всего в мире существует 182 таких автомобиля.

Среди владельцев  этой марки в разное время были такие знаменитости, как Пабло Пикассо, Ринго Стар, Тони Кертис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Ретро-автомобили

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