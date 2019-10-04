В Беларуси ГАИ ловит нарушителей-иностранцев при помощи электронного приложения

Два года назад в Минске водитель под градусом из России врезался в столб, затем авто отбросило на попутное такси. Столичный таксист едва остался жив, а пьяный лихач скрылся и был объявлен в розыск. Найти виновника удалось лишь сейчас.

Подобные незаконные маневры среди иностранцев – не редкость! Раньше зарубежным любителям погонять, засветиться на наших камерах фотофиксации и при этом избежать наказания было плёвое дело. Сейчас в помощь ГАИ пришло электронное приложение «Мобильный инспектор».

Юлия Самусенко, корреспондент:

Новинка позволяет устанавливать по регистрационным знакам зарубежные автомобили, владельцы которых превысили скоростной режим на территории Беларуси, но не понесли за это наказание. Речь идет о фиксации в автоматическом режиме.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска:

Иностранцам, в отличие от белорусских водителей, невозможно отправить «письмо счастья». В связи с этим некоторые водители других государств могли позволять себе вольности на дороге и, соответственно, получали штрафы, которые потом не оплачивали.

Благодаря электронному приложению, словить иностранного нарушителя стало проще. В этом убедилась и наша съемочная группа. Уже буквально через десять минут охота за недобросовестными водителями дала первые результаты.

За рулем авто с российскими номерами – девушка. На водительском счету в Беларуси одно нарушение – превышение скорости на 20 км. Фотодоказательство инспектор демонстрирует на планшете. Теперь девушке придется поплатиться рублем.

Николай Гулевич, инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска:

Вводишь регистрационный знак и оно выдает: имеется ли в наличии нарушение скоростного режима или нет. Выносим постановление, по которому нарушитель может оплатить по терминалу на месте.

Но если такой возможности у иностранца нет, сотрудник ГАИ изымает водительские права. Возвращают удостоверение лишь после того, как нарушитель заплатит штраф. Любовь Трепашко:

Известны случаи, когда остановив одного водителя, например, Российской Федерации, выяснялось, что у него за два дня около 15 нарушений превышения скорости движения.

За два месяца работы «Мобильного инспектора» таких отчаянных водителей сотрудникам ГАИ повстречалось немало. Вывести на чистую воду приложение помогает всех иностранных гонщиков. Благодаря ему, можно получить информацию не только о превышении скорости, владельце авто, но и установить, находится ли машина в розыске. Николай Гулевич:

Первоначально в тестовом режиме было немного проблемно: нам нужно было каждое постановление выносить отдельно. Сейчас этого программа не требует, она может обрабатывать не только одно постановление, но и десять, и двадцать.