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В Беларуси ГАИ ловит нарушителей-иностранцев при помощи электронного приложения

04 октября 2019 08:04
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Два года назад в Минске водитель под градусом из России врезался в столб, затем авто отбросило на попутное такси. Столичный таксист едва остался жив, а пьяный лихач скрылся и был объявлен в розыск. Найти виновника удалось лишь сейчас.

В Беларуси ГАИ ловит нарушителей-иностранцев при помощи электронного приложения-1

Подобные незаконные маневры среди иностранцев – не редкость! Раньше зарубежным любителям погонять, засветиться на наших камерах фотофиксации и при этом избежать наказания было плёвое дело. Сейчас в помощь ГАИ пришло электронное приложение «Мобильный инспектор».

В Беларуси ГАИ ловит нарушителей-иностранцев при помощи электронного приложения-4

Юлия Самусенко, корреспондент:
Новинка позволяет устанавливать по регистрационным знакам зарубежные автомобили, владельцы которых превысили скоростной режим на территории Беларуси, но не понесли за это наказание. Речь идет о фиксации в автоматическом режиме.

В Беларуси ГАИ ловит нарушителей-иностранцев при помощи электронного приложения-7

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска:
Иностранцам, в отличие от белорусских водителей, невозможно отправить «письмо счастья». В связи с этим некоторые водители других государств могли позволять себе вольности на дороге и, соответственно, получали штрафы, которые потом не оплачивали.

В Беларуси ГАИ ловит нарушителей-иностранцев при помощи электронного приложения-10

Благодаря электронному приложению, словить иностранного нарушителя стало проще. В этом убедилась и наша съемочная группа. Уже буквально через десять минут охота за недобросовестными водителями дала первые результаты.

В Беларуси ГАИ ловит нарушителей-иностранцев при помощи электронного приложения-13

За рулем авто с российскими номерами – девушка. На водительском счету в Беларуси одно нарушение – превышение скорости на 20 км. Фотодоказательство инспектор демонстрирует на планшете. Теперь девушке придется поплатиться рублем.

В Беларуси ГАИ ловит нарушителей-иностранцев при помощи электронного приложения-16

Николай Гулевич, инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска:
Вводишь регистрационный знак и оно выдает: имеется ли в наличии нарушение скоростного режима или нет. Выносим постановление, по которому нарушитель может оплатить по терминалу на месте.

В Беларуси ГАИ ловит нарушителей-иностранцев при помощи электронного приложения-19

Но если такой возможности у иностранца нет, сотрудник ГАИ изымает водительские права. Возвращают удостоверение лишь после того, как нарушитель заплатит штраф.

Любовь Трепашко:
Известны случаи, когда остановив одного водителя, например, Российской Федерации, выяснялось, что у него за два дня около 15 нарушений превышения скорости движения.

В Беларуси ГАИ ловит нарушителей-иностранцев при помощи электронного приложения-22

За два месяца работы «Мобильного инспектора» таких отчаянных водителей сотрудникам ГАИ повстречалось немало. Вывести на чистую воду приложение помогает всех иностранных гонщиков. Благодаря ему, можно получить информацию не только о превышении скорости, владельце авто, но и установить, находится ли машина в розыске.

Николай Гулевич:
Первоначально в тестовом режиме было немного проблемно: нам нужно было каждое постановление выносить отдельно. Сейчас этого программа не требует, она может обрабатывать не только одно постановление, но и десять, и двадцать.

В Беларуси ГАИ ловит нарушителей-иностранцев при помощи электронного приложения-25

В документе указываются дата, время и место совершения правонарушения, данные владельца автомобиля. Электронное постановление оформляется на месте, распечатывается в салоне служебной машины на переносном компактном принтере. Обжаловать решение можно в течение 30 дней. Но для этого в арсенале водителя должны быть веские доказательства.

В Беларуси ГАИ ловит нарушителей-иностранцев при помощи электронного приложения-28

# ГАИ # авто # Любовь Трепашко # Николай Гулевич # Фотофакт # Автомобили

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