В каких случаях водитель такси может высадить пассажира?

Каким образом защищены водители от недобросовестных пассажиров, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Как правило, в чем выражается ненадлежащее поведение потребителей – это когда они нарушают общественный порядок, когда они плохо себя ведут, оскорбляют водителя. Если пассажир нарушает общественный порядок и как-то неадекватно себя ведет, то водитель имеет право прекратить оказание услуги, остановиться, получить расчет за тот участок, который проехали, и отказаться от дальнейшего оказания услуги. Если попадаются агрессивные пассажиры, значит можно обращаться в органы внутренних дел за помощью.