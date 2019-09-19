На белорусских снегоболотоходах в ОАЭ катаются по песку. Показываем новинки Минского технопарка

До 2030 года на отечественных АЗС обещают установить 1.300 зарядных станций, ещё 500 – в паркингах торговых и бизнес-центров. В стране активно развивают инфраструктуру для экологически чистого транспорта. По прогнозам экспертов, всего через 5 лет по дорогам Синеокой будет колесить около 10 тысяч электромобилей. Пока белорусы отдают предпочтение моделям американских и китайских автогигантов.

Владислав Боев, корреспондент:

Это первый электромобиль, разработанный и произведенный в Беларуси. Модель полностью прошла сертификацию. Для неё открыты дороги всего мира. Остается получить номера.

Эта машина – усовершенствованный Ё-мобиль. Некогда проект российского миллиардера Михаила Прохорова, теперь – детище белорусской технологической компании. Такая игрушка стоит около 400.000 рублей. Как только, уверяют разработчики, удастся найти спонсоров и расширить производство – цена упадёт в четыре раза.

Геннадий Данильчик, заместитель директора по производству технологической компании:

Мы заявились на конкурс в Мингорисполком, который должен уже в этом году определить победителя. На следующий год будет выделено финансирование.

Сейчас здесь делают ставку на гибридные автомобили. Они значительно дешевле. Также совместно с «Белкоммунмаш» компания создала новую модель общественного транспорта. Техника может попасть на столичные дороги уже в следующем году. В рукавах местных конструкторов и инженеров – бесчисленное количество революционных идей. Андрей Гинзбург, заместитель директора по развитию технологической компании:

Производителей компонентов для современных электро- и гибридных транспортных средств не существует. На территории бывшего Советского Союза даже не производятся современные малые электродвигатели, которые используются в вентиляторах.

Эти резиденты одними из первых заняли площади Минского городского технопарка. Привлекли налоговые льготы и преференции. Сегодня производство занимает 1.400 квадратных метров, а общая стоимость установленного оборудования переваливает за 2 млн рублей. Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Когда они к нам пришли, их было примерно 30 человек, сейчас их количество увеличилось до 70 или даже до 80. Они успешно сотрудничают с вузами, берут на работу студентов, подтягивают их и, таким образом, повышают научно-технический потенциал и свой, и страны в целом.

В основном, получают прибыль за счёт продажи компонентов. К слову, зарплата местных специалистов выше средней по стране. Производство разделено на 2 участка: заготовительный бокс и помещение с универсальными станками. Здесь собирают инверторы, электронные модули и моторы. Некоторые этапы производства особенно завораживают. Геннадий Данильчик:

Одинаковых каких-то изделий не бывает. Если мы говорим про автомобиль одной категории, то это один узел, который имеет свои габариты. Это наша разработка. Она позволяет получать те характеристики электрических машин или электромобилей, которые ждёт потребитель.

Со столичным автомобильным заводом резидент технопарка разработал снегоболотоход. Другими словами – плавающий вездеход. Андрей Гинзбург:

Это достаточно востребованные машины в России, в Сибири для обслуживания нефти и газопроводов. Также они востребованы и, например, в ОАЭ как развлекательные машины, для катания по песку.