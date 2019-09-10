«Заняло не более пяти минут». Онлайн-страхование для автолюбителей появилось в Беларуси

Интернет-сервисы помогают нам во всех сферах жизни: заказ продуктов, запись на прием к врачу. С первого сентября этого года у автолюбителей появилась возможность продлить договор страхования своего транспорта онлайн.

Электронный полис – это удобно. Внести минимальные данные о себе и транспортном средстве, оплатить и в пару кликов заключить договор страхования. Правда, сэкономить не получится – скидок за самообслуживание нет. Зато не потрачено время на поездку к страховщику. Договор придет на электронную почту. Сергей Рабецкий, заместитель генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию:

За неделю этой услугой воспользовались уже более 200 граждан. Правда, необходимо помнить, что электронный договор страхования вступает в силу либо со дня окончания предыдущего, либо на следующий день после заключения.

Сурен Багдасаров – водитель со стажем. И уже успел на себе опробовать автоматизированную систему. Сурен Багдасаров, автолюбитель:

Как правило, оформляю страховку всегда у себя на почте, но почта в воскресенье не работала и слышал раньше, что собираются внедрить онлайн-страхование – решил опробовать. В принципе, быстро получилось, по карте все оплатил – в воскресенье не пришлось никуда идти. Заняло не более пяти минут. Я считаю, что достаточно удобно, в правильном направлении двигаются.

Это упрощает жизнь и страховщикам, и автовладельцам. Но чаще всего страховой полис водители предоставляют сотрудникам ГАИ. Нужно ли при себе иметь распечатанный документ? Сергей Рабецкий:

Сотрудники ГАИ могут проверить сразу в базе данных. Есть только одно небольшое ограничение – электронный договор страхования может быть заключен, если в базе данных уже имеется информация о вас и о вашем автомобиле.

А если вы попали в ДТП, то проверить наличие действующего договора обязательного страхования гражданской ответственности можно самостоятельно на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию. ГАИ же рекомендует водителям в случае незначительных происшествий пользоваться европротоколом. Эти нормы действуют в Беларуси с 2010 года. А в этом месяце сумма по выплатам возросла с четырехсот евро в два раза. Оксана Мехедко, инспектор по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

При оформлении ДТП с помощью европротокола в действиях водителя-виновника не усматривается состав правонарушений и, соответственно, он к административной ответственности не привлекается. Кроме того, позволяет получить страховые выплаты в кратчайшие сроки.