«Заняло не более пяти минут». Онлайн-страхование для автолюбителей появилось в Беларуси

Интернет-сервисы помогают нам во всех сферах жизни: заказ продуктов, запись на прием к врачу. С первого сентября этого года у автолюбителей появилась возможность продлить договор страхования своего транспорта онлайн.
Интернет-сервисы помогают нам во всех сферах жизни: заказ продуктов, запись на прием к врачу. С первого сентября этого года у автолюбителей появилась возможность продлить договор страхования своего транспорта онлайн.
Электронный полис – это удобно. Внести минимальные данные о себе и транспортном средстве, оплатить и в пару кликов заключить договор страхования. Правда, сэкономить не получится – скидок за самообслуживание нет. Зато не потрачено время на поездку к страховщику. Договор придет на электронную почту.
Сергей Рабецкий, заместитель генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию:
За неделю этой услугой воспользовались уже более 200 граждан. Правда, необходимо помнить, что электронный договор страхования вступает в силу либо со дня окончания предыдущего, либо на следующий день после заключения.
Сурен Багдасаров – водитель со стажем. И уже успел на себе опробовать автоматизированную систему.
Сурен Багдасаров, автолюбитель:
Как правило, оформляю страховку всегда у себя на почте, но почта в воскресенье не работала и слышал раньше, что собираются внедрить онлайн-страхование – решил опробовать. В принципе, быстро получилось, по карте все оплатил – в воскресенье не пришлось никуда идти. Заняло не более пяти минут. Я считаю, что достаточно удобно, в правильном направлении двигаются.
Это упрощает жизнь и страховщикам, и автовладельцам. Но чаще всего страховой полис водители предоставляют сотрудникам ГАИ. Нужно ли при себе иметь распечатанный документ?
Сергей Рабецкий:
Сотрудники ГАИ могут проверить сразу в базе данных. Есть только одно небольшое ограничение – электронный договор страхования может быть заключен, если в базе данных уже имеется информация о вас и о вашем автомобиле.
А если вы попали в ДТП, то проверить наличие действующего договора обязательного страхования гражданской ответственности можно самостоятельно на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию. ГАИ же рекомендует водителям в случае незначительных происшествий пользоваться европротоколом. Эти нормы действуют в Беларуси с 2010 года. А в этом месяце сумма по выплатам возросла с четырехсот евро в два раза.
Оксана Мехедко, инспектор по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
При оформлении ДТП с помощью европротокола в действиях водителя-виновника не усматривается состав правонарушений и, соответственно, он к административной ответственности не привлекается. Кроме того, позволяет получить страховые выплаты в кратчайшие сроки.
Какой способ страхования выбрать – решать только вам. Главное, соблюдать правила дорожного движения и уважать друг друга.