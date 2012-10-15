Умер водитель «скорой», попавшей в аварию с автобусом хоккейного клуба «Юность-Минск»

Новости Беларуси. 36-летний водитель автомобиля «скорой помощи» скончался днем 12 октября в 9.50 от тяжелых травм, полученных в ДТП за 4 дня до этого. Мужчина лежал в Городской больнице скорой помощи с тяжелой сочетанной травмой, черепно-мозговой травмой тяжелой степени, закрытыми травмами грудной клетки и живота. Врач и фельдшер «скорой» - женщины 39 и 22 лет - переведены из реанимации в травматологическое отделение, их состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, авария произошла 8 октября в 5.30 утра в районе станции метро «Академия наук», на пересечении проспекта Независимости и улицы Сурганова произошло столкновение автобуса хоккейного клуба «Юность-Минск» с машиной скорой помощи. Удар был такой силы, что Mercedes оказался на тротуаре пр. Независимости, а автобус развернуло на 180 градусов, отбросило на противоположную сторону проезжей части, где он врезался в столб.

Отдел дознания ГАИ:

По предварительным данным, автобус двигался по пр. Независимости (со стороны ул. Калинина в направлении ул. Дорошевича). А автомобиль «скорой» ехал по ул. Сурганова (со стороны ул. Я. Коласа). подробнее

Пострадал ли водитель автобуса хоккейного клуба «Юность-Минск» и хоккеисты, смотрите здесь.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело: «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения».