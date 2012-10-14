Виновнику ДТП, в котором погибла актриса Марина Голуб, предъявлено обвинение по двум статьям

Новости России. Предполагаемому виновнику аварии, в которой погибла актриса и телеведущая Марина Голуб, предъявлено обвинение по двум статьям: ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), а также по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Им оказался 31-летний москвич Алексей Русаков.

Ранее сообщалось, что Русаков объявлен в федеральный розыск. Его удалось выманить из подмосковного поселка, где он скрывался, после чего он был задержан на территории Западного округа Москвы и доставлен к следователю.

Днём ранее Алексей Русаков вышел на связь посредством Интернета, где опубликовал видеосообщение, в котором признался, что в ночь на 10 октября именно он управлял брошенным на месте аварии красным Cadillac. В видеопризнании Русаков объясняет, почему не явился с повинной.

Предполагаемый виновник аварии, в которой погибла актриса и телеведущая Марина Голуб (видеосообщение):

Выезжая в ту ночь на желтый сигнал светофора, я не подозревал, что автомобиль, в котором находилась Марина Голуб, так резко стартанет мне наперерез. Вероятно, в стрессовой ситуации я принял неверное решение, добавив газ. Я до последнего надеялся закончить маневр и проскочить. <...> Проявил трусость, поддался панике и в шоковом состоянии скрылся с места происшествия. Моя неявка с повинной в последующем была следствием повышенного внимания общественности и средств массовой информации.

Полиция предложила предполагаемому виновнику ДТП явиться с повинной. Реакции не последовало.

Доктор психологических наук Юрий Левченко прокомментировал появившееся в Интернете видео, сообщает ctv.by со ссылкой на «КП». Психолог проанализировал поведение Русакова и пояснил, зачем предполагаемый виновник ДТП прибегнул к публичному покаянию.

Юрий Левченко, доктор психологических наук (комментарий взят до задержания Русакова):

Запись видеообращения – это очень хороший ход, который Русакову явно кто-то посоветовал. Скорее всего, его юрист. Понятно, что долго скрываться Алексей не сможет, и настало время записать вот такое «покаянное» видео – в кавычках, конечно. При этом мужчина сразу же начинает перекладывать свою проблему на других: виноват водитель Hyundai, который якобы ехал на желтый, виноваты журналисты, которые его записали в «террористы», виноваты следователи, которые, мол, готовят несправедливый процесс. В общем, видно, что он хочется хоть как-то выкрутиться, найти оправдание своему бегству.

Как отметили в правоохранительных органах, Русаков неоднократно нарушал правила дорожного движения, за что привлекался к административной ответственности, в том числе, за езду в нетрезвом виде и выезд на встречную полосу.

Согласно 264-ой статьи УК РФ «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» Русакову грозит до девяти лет лишения свободы. Статья 125-я – «оставление в опасности» – предусматривает лишение свободы до года. Следствие выяснило, что Русаков даже не попытался оказать пострадавшим первую помощь – вместо этого он покинул место происшествия.

Напомним, в ночь на 10 октября на юго-западе Москвы на пересечении проспекта Вернадского с улицей Лобачевского в крупной автокатастрофе погибла известная актриса и телеведущая Марина Голуб. По данным полиции, автомобиль Cadillac проскочил перекресток на красный свет светофора и протаранил машину Hyundai Getz, в которой находилась актриса. После этого в машины врезались еще два легковых автомобиля – Kia и Lada. Предполагаемый виновник роковой аварии, водитель Cadillac, скрылся с места происшествия.

54-летняя Голуб, получив травмы, несовместимые с жизнью, скончалась на месте происшествия до прибытия «скорой помощи». 50-летний водитель Hyundai погиб. Травмы различной степени тяжести получили еще пять человек.

Как выяснилось, водитель Hyundai был лишен прав до 2013 года и ездил с чужими правами – на имя полицейского из Свердловской области.