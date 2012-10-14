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В Щучинском районе автомобиль, съехав в кювет, опрокинулся в мелиоративный канал. Два человека погибли

14 октября 2012 16:00
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Новости Беларуси. Трагедия, повлёкшая за собой гибель двух молодых людей, произошла  в ночь на 14 октября в Щучинском районе.  

22-летний водитель, не справился с управлением, в результате чего автомобиль Rover выехал за проезжую часть, произошел занос. После этого машина по ходу движения съехала в кювет, а затем опрокинулась в мелиоративный канал.

В результате ДТП погиб водитель и 19-летний пассажир. Три человека госпитализированы с травмами разной степени тяжестиПодробности происшедшего выясняются.

Аналогичная трагедия произошла в ночь на 22 сентября в Новогрудском районе: автомобиль вылетел в кювет и ударился о земляной вал мелиоративного канала. Удар был настолько сильным, что водитель, 43-летний житель Новогрудка, и сидевший рядом с ним 32-летний брестчанин погибли на месте. Ещё один пассажир госпитализирован с многочисленными травмами.

# Авария в Гродненской области # авто

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