В Свислочском районе столкнулись автопоезд и автобус, четыре человека в больнице
Новости Беларуси. 14 мая около шести часов утра в городском посёлке Порозово Свислочского района.
Как сообщает Следственный комитет, автопоезд выезжал со второстепенной дороги на перекрёсток. Транспортное средство не уступило дорогу рейсовому автобусу сообщением Корнадь – Гродно, произошло столкновение.
Фото: Следственный комитет
В автобусе ехали 5 пассажиров, они были осмотрены, четверым потребовалась госпитализация.
Место происшествия осматривается следователями, сотрудниками ГАИ и специалистами ГКСЭ. Планируется назначение ряда экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
Фото: Следственный комитет
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