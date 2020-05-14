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В Свислочском районе столкнулись автопоезд и автобус, четыре человека в больнице

14 мая 2020 07:44
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Новости Беларуси. 14 мая около шести часов утра в городском посёлке Порозово Свислочского района.

Как сообщает Следственный комитет, автопоезд выезжал со второстепенной дороги на перекрёсток. Транспортное средство не уступило дорогу рейсовому автобусу сообщением Корнадь – Гродно, произошло столкновение. 

В Свислочском районе столкнулись автопоезд и автобус, четыре человека в больнице -1

Фото: Следственный комитет 

В автобусе ехали 5 пассажиров, они были осмотрены, четверым потребовалась госпитализация. 

Место происшествия осматривается следователями, сотрудниками ГАИ и специалистами ГКСЭ. Планируется назначение ряда экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства аварии. 

В Свислочском районе столкнулись автопоезд и автобус, четыре человека в больнице -4

Фото: Следственный комитет 

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# Авария в Гродненской области # происшествия

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