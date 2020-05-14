В Свислочском районе столкнулись автопоезд и автобус, четыре человека в больнице

Новости Беларуси. 14 мая около шести часов утра в городском посёлке Порозово Свислочского района. Как сообщает Следственный комитет, автопоезд выезжал со второстепенной дороги на перекрёсток. Транспортное средство не уступило дорогу рейсовому автобусу сообщением Корнадь – Гродно, произошло столкновение.

Фото: Следственный комитет

В автобусе ехали 5 пассажиров, они были осмотрены, четверым потребовалась госпитализация. Место происшествия осматривается следователями, сотрудниками ГАИ и специалистами ГКСЭ. Планируется назначение ряда экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Фото: Следственный комитет