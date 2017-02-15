Приятный сюрприз: хоккеисты клуба «Юность-Минск» посетили с экскурсией Университет гражданской защиты МЧС

Новости Беларуси. Дружеский визит.

Хоккеисты клуба «Юность-Минск» посетили с экскурсией своих самых преданных болельщиков – Университет гражданской защиты МЧС. Мероприятие продлилось более двух часов.

Спортсменам показали, чем живут курсанты-спасатели, предложили оказать первую помощь, с чем хоккеисты успешно справились.

Самые смелые поучаствовали в учебной ликвидации пожара. А напоследок добровольцы из команды спустились по учебной стенке.

Максим Парфеевец, хоккеист ХК «Юность»:

Эмоции потрясающие. Ты зависишь от людей, тебя страхуют. Ты полагаешься только на них. Здорово, адреналин подскочил. Чуствую себя великолепно.

Андрей Садовский, официальный представитель университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь:

На сегодняшний момент нам есть, что показать, особенно спортсменам. Сегодня мы провели ребят по музею нашего университета, показали им нашу историю, показали чем живёт университет, что в будущем мы планируем построить.

Руководство университета понадеялось, что хоккеисты будут здесь частыми гостями,

а спортсмены обещали на матчах выкладываться втройне,

если на трибунах за них будут болеть спасатели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

