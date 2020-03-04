«Тут ничего не ломается. Для города лучше машины не придумаешь». Стоит ли покупать электромобиль

Экологично, быстро и необычно. Технологическая революция в Беларуси продолжается. Мода на электрокары в Синеокой, по мнению экспертов, началась именно с активного использования электробусов. Сегодня в столице оборудовано уже 44 площадки с 74 зарядными станциями для авто на электрической тяге.

Светлана Костян, начальник отдела контроля за охраной атмосферного воздуха, водных ресурсов и недр Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Минск готов к новому тренду, о чем свидетельствует развивающая система зарядных станций. Для сравнения: в 2018 году на территории Минска действовало 19 зарядных станций.

Спрос рождает предложение. Ещё пять лет назад мысль о покупке электромобиля вселяла страх: «А вдруг не доеду до зарядки?» Теперь, как рассказывают эксперты, бояться нечего: подпитать машину уже совсем скоро можно будет практически в любой точке города. Сейчас в стадии строительства 24 объекта, где будут установлены ещё 77 станций. Светлана Костян:

Кроме того, такой вид транспорта становится более безопасным в плане эксплуатации, поскольку снижается риск пожара и взрывоопасности.

По итогам 2019 года эксперты вынесли неутешительный вердикт: более 88% загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приходится именно на транспорт. Специалисты считают: электрокары теперь не просто диковинка, а необходимость. Светлана Костян:

К электромобилю не используют нефтепродукты, антифризные смеси, моторные и прочие масла, следовательно, не выбрасывает вредные загрязняющие вещества в атмосферный воздух, которым мы потом дышим.

Эксперт в автомобильных делах Дмитрий уже не один год крутит баранку классической машины, однако уверен: за электрокарами будущее. Дмитрий Геранин, автоэксперт, владелец автомобильного сайта:

Электрических машин в стране становится все больше и это логично, что даже сами заправочные станции на своих стационарных бензиновых заправках вводят места под электромобили. Продажа электромобилей, действительно, увеличивается год от года.

Чтобы убедиться, стоит ли игра свеч, ради эксперимента Дмитрий впервые садится за руль электромобиля. Дмитрий Геранин:

По ощущениям он управляется легче, чем бензиновый.

В первые минуты, по словам мужчины, в таком авто ощущаешь себя, как в космической тарелке. Затем приходит понимание – комфортнее машины не сыскать. Дмитрий Геранин:

Она, действительно, необычная, она похожа на какую-то компьютерную игру. Мне нравится, как машина едет, как она рулится. Вообще, очень приятно, что здесь минимальное количество деталей. Мне нравится, как она сразу подхватывает на низких передачах, и это очень здорово.

Сергей – водитель электромобиля со стажем и возвращаться к топливу не намерен. Мужчина уверяет: современный автомобиль не просто удобен, но и невероятно экономичен.

Сергей Марков, владелец электрокара:

В восторге! 2,5 года на этой машине. Для города лучше машины не придумаешь. Заправка бесплатная. Обслуживание: за 2,5 года всего лишь один раз обслуживал машину, чтобы проверить ее состояние, потому что здесь по техническому регламенту нужно только раз в 43 тыс км проверять уровень масла и уровень износа тормозных колодок и все это контролировать, ничего не менять. Я ничего и не менял.

И всё же, несмотря на все плюсы, есть один большой минус – без подзарядки такая машина может проехать не более 200 км. Сергей Марков:

Только дворники менять и то я их один раз поменял. Это несравнимо, тут ничего не ломается. Народ просто не может этого понять, который привык эксплуатировать бензиновые или дизельные машины, которые зимой не заводятся.