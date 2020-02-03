Это важный процесс защиты. Что нужно знать о полировке автомобиля

На лакокрасочном покрытии со временем образовываются мелкие трещины и царапины, через эти дефекты в металл проникают агрессивные вещества, которые вызывают коррозию и со временем разрушают ваш автомобиль.

Полировка – важный процесс защиты, поэтому каждый водитель должен помнить об элементарных правилах ухода за авто. Михаил Копач, мастер цеха кузовного ремонта:

В процессе эксплуатации легкового автомобиля на кузове появляются легкие дефекты, которые можно устранить при помощи полировки. Полировка кузова бывает нескольких видов: ремонтная и защитная. Ремонтная полировка используется для устранения царапин, сколов и легких загрязнений кузова автомобиля. Защитная – предотвращает появление механических и химических воздействий кузова автомобиля.

Алексей Дашкевич, маляр цеха кузового ремонта:

Данный автомобиль имеет легкие повреждения на левом переднем крыле. Мы устраняем их с помощью полировки.

Вид полировки зависит от вашей конечной цели: восстановление или защита лакокрасочного покрытия. Перед процедурой машина проходит мойку, чистку и процесс оценки повреждения. Алексей Юшкевич, маляр кузовного ремонта:

После оценки повреждений специалист приступает к полировке. Он выявляет повреждения и если требуется абразивная полировка, то он использует наждачные круги, если нет, то он просто полировальной машиной убирает повреждения. Не рекомендуется самостоятельно полировать автомобиль, потому что можно повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Лучше обратитесь в специализированные центры, потому что там есть и оборудование, и квалифицированные специалисты.