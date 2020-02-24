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«Все эти действия должны быть на уровне рефлексов». Как правильно водить, чтобы не попасть в ДТП

24 февраля 2020 08:18
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Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:
Контраварийная подготовка это не только выход из экстремальных ситуаций, прежде всего это умение в них не попадать. Защитное вождение прежде всего предусматривает ответственность за свои действия. Нужно забывать вот эти слова: «Мне должны построить хорошую дорогу, все огородить». В любой полосе, на любой дороге может быть внезапное препятствие: внезапно ничем не примечательный лось, внезапное ДТП минутой назад. Поэтому водитель прежде всего отвечает сам за себя. 

«Все эти действия должны быть на уровне рефлексов». Как правильно водить, чтобы не попасть в ДТП-1

Основа всего это прогнозирование. Например, смотрите, как со второстепенной дороги подлетает автомобиль. Если его скорость слишком высока, то несложно предположить, что, возможно, он просто ошибся и не увидел знака приоритета. Из этого следующий принцип: будьте готовы в любой момент уступить свой приоритет. Но не менее важно и самому быть предсказуемым для основных участников дорожного движения. Можно стать посреди перекрестка, запутавшись и забыв куда надо ехать, но при этом быть видимым и понятным для других, чем вдруг внезапно куда-то резко ехать, даже по правилам, но это будет совершенно непонятно, непредсказуемо для других и это чревато ДТП.

«Все эти действия должны быть на уровне рефлексов». Как правильно водить, чтобы не попасть в ДТП-4

Доведите просто до рефлексов ситуацию с пешеходными переходами. Увидели пешеходный переход, вы должны прямо искать велосипедиста, который может там появиться, и только после того, как вы его не нашли, можно ехать дальше. Все эти действия должны быть просто на уровне рефлексов, чтобы вы о них не думали. Перекрестки, переходы, переезды обязательно там будьте предельно внимательными.  

«Все эти действия должны быть на уровне рефлексов». Как правильно водить, чтобы не попасть в ДТП-7

Обеспечивайте себе большой обзор, не висите сзади других машин, даже в соседней полосе. В принципе держитесь от всех подальше и берегите личные границы. Чем дальше вы от других, тем вам все виднее, понятнее и безопаснее.

«Все эти действия должны быть на уровне рефлексов». Как правильно водить, чтобы не попасть в ДТП-10

Защитному вождению не нужно специально учиться, его не нужно специально тренировать, достаточно просто знать его принципы. Следование такому стилю езды помогает, по статистике, снизить вероятность аварий более чем на 90%. 

«Все эти действия должны быть на уровне рефлексов». Как правильно водить, чтобы не попасть в ДТП-13

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