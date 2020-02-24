«Все эти действия должны быть на уровне рефлексов». Как правильно водить, чтобы не попасть в ДТП

Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:

Контраварийная подготовка – это не только выход из экстремальных ситуаций, прежде всего это умение в них не попадать. Защитное вождение прежде всего предусматривает ответственность за свои действия. Нужно забывать вот эти слова: «Мне должны построить хорошую дорогу, все огородить». В любой полосе, на любой дороге может быть внезапное препятствие: внезапно ничем не примечательный лось, внезапное ДТП минутой назад. Поэтому водитель прежде всего отвечает сам за себя.

Основа всего – это прогнозирование. Например, смотрите, как со второстепенной дороги подлетает автомобиль. Если его скорость слишком высока, то несложно предположить, что, возможно, он просто ошибся и не увидел знака приоритета. Из этого следующий принцип: будьте готовы в любой момент уступить свой приоритет. Но не менее важно и самому быть предсказуемым для основных участников дорожного движения. Можно стать посреди перекрестка, запутавшись и забыв куда надо ехать, но при этом быть видимым и понятным для других, чем вдруг внезапно куда-то резко ехать, даже по правилам, но это будет совершенно непонятно, непредсказуемо для других и это чревато ДТП.

Доведите просто до рефлексов ситуацию с пешеходными переходами. Увидели пешеходный переход, вы должны прямо искать велосипедиста, который может там появиться, и только после того, как вы его не нашли, можно ехать дальше. Все эти действия должны быть просто на уровне рефлексов, чтобы вы о них не думали. Перекрестки, переходы, переезды – обязательно там будьте предельно внимательными.

Обеспечивайте себе большой обзор, не висите сзади других машин, даже в соседней полосе. В принципе держитесь от всех подальше и берегите личные границы. Чем дальше вы от других, тем вам все виднее, понятнее и безопаснее.