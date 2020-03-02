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Как подготовить автомобиль к весне? Советы от специалистов

02 марта 2020 08:11
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Больше всего автомобиль страдает зимой, однако последствия проявляются с наступлением весенней погоды. Специалисты советуют не ограничиваться заменой зимней резины на летнюю, а тщательно проверить подвеску, двигатель и технические жидкости.

Как подготовить автомобиль к весне? Советы от специалистов-1

Дмитрий Климкович, мастер цеха:
Важным фактором подготовки автомобиля к весеннему периоду является его тщательная мойка. К мойке можно отнести не только наружную, а также мойку днища и моторного отсека, подарочного пространства.

Как подготовить автомобиль к весне? Советы от специалистов-4

Руслан Велибутаев, автослесарь:
Мойка днища после зимы нужна для того, чтобы удалить скопившиеся в скрытых полостях кузова за зиму песок, реагенты, соль, которые, оставшись там, при попадании влаги будут разрушающе влиять на покрытие кузова, и будет продолжаться процесс коррозии.

Как подготовить автомобиль к весне? Советы от специалистов-7

Дмитрий Климкович:
Важно пройти осмотр подвески автомобиля на наличие дефектов перед весной, потому что зима является более жестким фактором эксплуатации и часто люди не замечают какие-то ухудшения в ходовой части. Лучше обратиться в сервис или самому посмотреть автомобиль. Как минимум, чтобы не было порывов в резиновых уплотнениях, т. к. туда могут попасть реагенты, соль и это приведет к поломке деталей.

Как подготовить автомобиль к весне? Советы от специалистов-10

Многие люди не эксплуатируют автомобиль зимой и хранят его либо на парковках, либо в гараже – это приводит к тому, что автомобиль простаивает и коррозирует тормозная система. Важно провести профилактику тормозов перед весенним периодом. Начинают ржаветь петли и замки дверей, капота, багажника, поэтому перед эксплуатацией в весенний период желательно обработать петли и замки жидкостями с высоким проникающим свойством.

Как подготовить автомобиль к весне? Советы от специалистов-13

Хранить покрышки надо правильно и для этого есть определенные условия. Покрышка без диска должна храниться стоя без нагрузки, т. е. на нее нельзя класть что-то сверху. Обутые колеса в диски должны быть накаченными, можно хранить их лежа и складывать друг на друга. Неправильное хранение приводит к тому, что резина начинает проседать, трескаться и разрушаться, что приводит к ее негодности.

Как подготовить автомобиль к весне? Советы от специалистов-16

Еще один пункт, требующий особого внимания – проверка технических жидкостей. Убедитесь, что моторное масло и антифриз находятся на должном уровне.

Руслан Велибутаев:
С наступлением плюсовой температуры необходимо заменить зимний стеклоомыватель на летний для того, чтобы не вдыхать пары спирта, входящие в состав стеклоомывателя.

Как подготовить автомобиль к весне? Советы от специалистов-19

Дмитрий Климкович:
Зима в этом году выдалась теплая, но это не значит, что автомобиль надо готовить в меньшей степени. Все равно надо автомобилю уделять больше внимания, готовить его заранее и тогда он не будет вас подводить.

Как подготовить автомобиль к весне? Советы от специалистов-22

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