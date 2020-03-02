Как подготовить автомобиль к весне? Советы от специалистов

Больше всего автомобиль страдает зимой, однако последствия проявляются с наступлением весенней погоды. Специалисты советуют не ограничиваться заменой зимней резины на летнюю, а тщательно проверить подвеску, двигатель и технические жидкости.

Дмитрий Климкович, мастер цеха:

Важным фактором подготовки автомобиля к весеннему периоду является его тщательная мойка. К мойке можно отнести не только наружную, а также мойку днища и моторного отсека, подарочного пространства.

Руслан Велибутаев, автослесарь:

Мойка днища после зимы нужна для того, чтобы удалить скопившиеся в скрытых полостях кузова за зиму песок, реагенты, соль, которые, оставшись там, при попадании влаги будут разрушающе влиять на покрытие кузова, и будет продолжаться процесс коррозии.

Дмитрий Климкович:

Важно пройти осмотр подвески автомобиля на наличие дефектов перед весной, потому что зима является более жестким фактором эксплуатации и часто люди не замечают какие-то ухудшения в ходовой части. Лучше обратиться в сервис или самому посмотреть автомобиль. Как минимум, чтобы не было порывов в резиновых уплотнениях, т. к. туда могут попасть реагенты, соль и это приведет к поломке деталей.

Многие люди не эксплуатируют автомобиль зимой и хранят его либо на парковках, либо в гараже – это приводит к тому, что автомобиль простаивает и коррозирует тормозная система. Важно провести профилактику тормозов перед весенним периодом. Начинают ржаветь петли и замки дверей, капота, багажника, поэтому перед эксплуатацией в весенний период желательно обработать петли и замки жидкостями с высоким проникающим свойством.

Хранить покрышки надо правильно и для этого есть определенные условия. Покрышка без диска должна храниться стоя без нагрузки, т. е. на нее нельзя класть что-то сверху. Обутые колеса в диски должны быть накаченными, можно хранить их лежа и складывать друг на друга. Неправильное хранение приводит к тому, что резина начинает проседать, трескаться и разрушаться, что приводит к ее негодности.

Еще один пункт, требующий особого внимания – проверка технических жидкостей. Убедитесь, что моторное масло и антифриз находятся на должном уровне. Руслан Велибутаев:

С наступлением плюсовой температуры необходимо заменить зимний стеклоомыватель на летний для того, чтобы не вдыхать пары спирта, входящие в состав стеклоомывателя.