Трамваи столкнулись из-за отключения электричества – предварительная версия аварии в Серебрянке

Новости Беларуси. Резонансная авария в Минске. В микрорайоне Серебрянка в утренний час пик столкнулись два трамвая. В результате сразу семь человек были госпитализированы. На данный момент в больнице остаются двое пострадавших. Одному из них сделана операция. Все подробности происшествия в материале корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

На часах – семь утра. На остановке – десятки людей спешат занять места в трамвае. А несколько минут спустя типичное утро спального района разрезал нетипичный звук. Одним из первых среагировал на аварию сторож местной парковки – Леонид Григорьевич подумал, что гранату взорвали. Удар был такой силы, что выломал заднюю дверь.

Леонид Дейкун, очевидец:

Трамвай, который впереди стоял, людей принимал. А этот как шел со стоянки с кольца, так без остановки сюда. И не затормозил. И он как шел, так и шел. Вижу, может пострадавшие, может помочь нужно.

В едва успевший начаться хаос вмешались спасатели и правоохранители. Из вагонов достали пострадавших, таковых оказалось девять. Некоторые, едва оправившись от шока, смогли сами покинуть место аварии. Остальных же – семь человек – госпитализировали. Им медики оказали первую помощь и отпустили.

На больничном стационаре осталось два человека. Одному потребовалось хирургическое вмешательство.

Павел Гулевич, врач-хирург отделения сочетанной травмы Больницы скорой медицинской помощи:

После обследования двое из пациентов направлены на амбулаторный этап лечения, двое пациентов госпитализированы. Госпитализированы с травмами конечностей, грудной клетки. Один из пациентов прооперирован. Сейчас – в состоянии средней тяжести, но стабилен.

Из-за этого столкновения никуда не двинулись и следующие за ними составы – трамвайная плеяда растянулась на десятки вагонов. К правоохранителям подключились и транспортники – в срочном порядке организовали дополнительные маршруты автобусов и троллейбусов.

Появилась и первая версия произошедшего.

Артем Цыбулько, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

На какое-то время пропал электрический ток и в результате этого отказали тормоза. Это предварительная информация. Сейчас она будет проверяться.

О том, что такая проблема существует, говорит и тот факт, что на горячую линию телеканала СТВ неоднократно обращались водители: мол, страшно управлять трамваем, электричество отключится – возможности остановить транспорт нет никакой. В свою очередь у «Минсктранса» на этот счет свое мнение.

Константин Гололобов, начальник отдела безопасности движения государственного предприятия «Минсктранс»:

То что электричество или питание отключится, не значит, что у трамвая нет возможности совершить торможение. Система предусматривает и остановку трамвая без какого-либо электричества.

Активная работа следствия продолжается. Отключилось электричество, человеческий фактор, а возможно что-то еще стало причиной ДТП. Суть одна – могли погибнуть люди. Но в этот раз обошлось. А пока что два злополучных трамвая отправились в путь, но без пассажиров – в ремонтное депо.