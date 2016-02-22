Непогода стала причиной многочисленных аварий. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен 22 февраля по стране. Мокрый снег, дождь и усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду во многих районах Беларуси. Сложные погодные условия стали причиной многочисленных аварий.

Колеса заскользили, машину затрясло, авто съехало в кювет и с треском врезалось в дерево. Таксиста извлекали спасатели. Как позже констатируют сотрудники ГАИ, возможная причина ДТП на Минской кольцевой — лысая резина в сочетании с непростой дорожной обстановкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Деркач, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Советского РУВД Минска:

Как сам водитель сообщил, машина вдруг стала уходить вправо, не справился с управлением. Двигался со скоростью, с его же слов, 70 км/ч. Также машина с декабря месяца не проходила технический осмотр.

В итоге утренний час пик для таксиста и его пассажирки закончился в больнице скорой помощи. Перелом позвоночника, многочисленные ушибы, черепно-мозговая травма — диагнозы, которые должны подтвердить или опровергнуть врачи.

Еще одна авария практически по аналогичному сценарию, только уже с участием фуры произошла при съезде с Минской кольцевой автодороги недалеко от улицы Нестерова. Большегруз также съехал с трассы и врезался в дерево. Машина перекрыла всю дорогу. Водителям пришлось объезжать затор. Таких ДТП связанных со сложной погодой 22 февраля масса.

Водители:

Очень скользко. Машину заносит.

Это очень опасная погода, когда нужно предпринимать все меры предосторожности.

Непростой оказалась дорожная обстановка и для пешеходов. Количество травм увеличилось вдвое. Только за выходные в столице за медицинской помощью обратилось около 200 человек. Около 30 из них госпитализированы. К медикам с ушибами и переломами продолжают поступать люди. Вот и Александра Курочкина привычный утренний маршрут на работу привел в травмпункт.

Александр Курочкин, пострадавший:

Шел на работу, вышел во дворы. Нога поскользнулась, что-то хрустнуло. Не могу стоять.

Сергей Дылевский, заведующим приемным отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

Если в обычный день травм конечностей где-то 20-25, то в гололед, в такие погодные условия количество травм может увеличиться до 50-70.

В ближайшие дни синоптики обещают дождь с мокрым снегом и гололедицу. Календарная зима завершится лужами и слякотью.