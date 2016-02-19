В Минской области усилили контроль за междугородними маршрутками

Новости Беларуси. В Минской области усилили контроль за маршрутками. На оживленные магистрали с большим пассажиропотоком вышли сотрудники ГАИ вместе со специалистами транспортной инспекции. К междугородним автобусам требования жесткие: техосмотр два раза в год, комфортное транспортное средство и обязательно опытный водитель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Смолевичский район, оживленная борисовская трасса. Каждый день здесь проезжают сотни автобусов и маршруток. Путь из пригорода и назад для пассажиров должен быть не только быстрым, но и безопасным.

Своевременно пройденный техосмотр автобуса и медицинский осмотр водителя – главные требования транспортной инспекции к перевозчикам. Большинство проверенных маршруток не попали в число проблемных: пассажиры - с билетами, а водители – с документами.

Андрей Шавель, ведущий специалист управления контроля транспортной деятельности филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области:

Последние несколько лет стали дисциплинированнее и водители, и перевозчики. Меньше нарушений. Все берегут свои денежные средства. Например, за непрохождение осмотра транспортного средства штраф от 4 базовых величин до 6 базовых величин.

Александр Моров, директор транспортного предприятия:

Обязательно наличие у водителей трудового стажа конкретно категории D. Просто так на междугородние перевозки пассажиров водитель, пришедший с улицы, сесть не может. Качество обслуживания пассажиров должно быть на должном, на высшем уровне. Жалоб нет. Благодарят.

Между тем, последний трагический случай под Минском, когда в аварии погиб пассажир микроавтобуса, стал причиной для дополнительных проверок перевозчиков. Чтобы поездка не стала последней, ГАИ советует не закрывать глаза на неадекватное поведение водителей.

Олег Тюрин, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:

В случае выявления каких-то фактов нарушения правил дорожного движения, правил перевозки пассажиров надо обращаться в территориальное отделение Госавтоинспекции. Предоставить данные, по возможности фотографию транспортного средства и данные о водителе.