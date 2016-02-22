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8-летний мальчик попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Несвиже

22 февраля 2016 14:18
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Новости Беларуси. 8-летний мальчик попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Несвиже. За рулем машины находился 25-летний мужчина. Что стало причиной происшествия, сейчас выясняют правоохранители. Ребенок с переломами доставлена в больницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Тем временем автоинспекция области призывает и водителей, и пешеходов к внимательности, а родителям стоит еще раз напомнить своим детям о правильные и безопасные поведение на дороге. Между тем, с начала года в Минской области с участием несовершеннолетних уже произошло 9 ДТП, 9 детей пострадали.

# Аварии # авто # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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