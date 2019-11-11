Трамваи «Метелица» в Минске обновят и пустят по всем маршрутам
О трамвае «Метелица» рассказали в программе «Большой город».
Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГП «Минсктранс»:
Вы, наверное, заметили: на маршруте Минска используется трамвайный вагон «Метелица» белорусского производителя «Штадлер». Этот опытный образец в этом году «Штадлер» обещает доработать по тем недостаткам, которые мы им предъявили. Как только они устранят эти недостатки, мы этот вагон приобретем, и он будет ходить в городе Минске на постоянной основе.
Это такое экспериментальное движение во время II Европейских игр, сейчас он отправился на доработку, будет проведена над ним работа над ошибками и он снова вернется на улицы города. По какому конкретному маршруту он будет ездить? Может он будет не один?
Олег Дзюбенко:
Он будет ходить на любом маршруте. Это была его опытная эксплуатация на одном маршруте.
Сколько таких «Метелиц» будет закуплено и в какие сроки?
Олег Дзюбенко:
Именно такой «Метелицы» – одна. Другую модель, которую мы планируем закупить, немного совершенная, она эксплуатируется в Санкт-Петербурге – 856-ая модель, она немного отличается от той, которую мы сейчас эксплуатируем в Минске.
В чем ее преимущество?
Олег Дзюбенко:
В удобстве для пассажиров.
Что конкретно там предусмотрено для пассажиров?
Олег Дзюбенко:
Когда вагон приедет в Минск, пассажир сможет оценить разницу между вагоном 253 и 256.
Это будет сюрприз для пассажиров?
Олег Дзюбенко:
Над этим работает производитель – завод «Штадлер».