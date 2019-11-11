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Трамваи «Метелица» в Минске обновят и пустят по всем маршрутам

11 ноября 2019 10:17
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О трамвае «Метелица» рассказали в программе «Большой город».

Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора главный инженер ГП «Минсктранс»:
Вы, наверное, заметили: на маршруте Минска используется трамвайный вагон «Метелица» белорусского производителя «Штадлер». Этот опытный образец в этом году «Штадлер» обещает доработать по тем недостаткам, которые мы им предъявили. Как только они устранят эти недостатки, мы этот вагон приобретем, и он будет ходить в городе Минске на постоянной основе.

Трамваи «Метелица» в Минске обновят и пустят по всем маршрутам -1

Это такое экспериментальное движение во время II Европейских игр, сейчас он отправился на доработку, будет проведена над ним работа над ошибками и он снова вернется на улицы города. По какому конкретному маршруту он будет ездить? Может он будет не один?

Олег Дзюбенко:
Он будет ходить на любом маршруте. Это была его опытная эксплуатация на одном маршруте.

Сколько таких «Метелиц» будет закуплено и в какие сроки?

Олег Дзюбенко:
Именно такой «Метелицы» – одна. Другую модель, которую мы планируем закупить, немного совершенная, она эксплуатируется в Санкт-Петербурге – 856-ая модель, она немного отличается от той, которую мы сейчас эксплуатируем в Минске.

Трамваи «Метелица» в Минске обновят и пустят по всем маршрутам -4

В чем ее преимущество?

Олег Дзюбенко:
В удобстве для пассажиров.

Что конкретно там предусмотрено для пассажиров?

Олег Дзюбенко:
Когда вагон приедет в Минск, пассажир сможет оценить разницу между вагоном 253 и 256.

Трамваи «Метелица» в Минске обновят и пустят по всем маршрутам -7

Это будет сюрприз для пассажиров?

Олег Дзюбенко:
Над этим работает производитель – завод «Штадлер».

# Общественный транспорт # авто # Олег Дзюбенко # Фотофакт # транспорт

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