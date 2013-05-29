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Стоимость проезда в общественном транспорте до 2014 года подниматься не будет

29 мая 2013 19:11
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Новости Минска. Тарифы заморожены. Стоимость проезда в общественном транспорте сохранится на уровне двух тысяч рублей. Повышать оплату до конца года не планируется. К рассмотрению вопроса транспортники столицы могут вернуться лишь в 2014 году.

К слову, сегодня минчане оплачивают лишь треть реальной стоимости проезда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Бирич, заместитель председателя Мингорисполкома:
На комиссии в Совмине было принято решение, что принять уже  увеличение тарифов до 2 тысяч по городу Минску. Мы видим, что сегодня и этого недостаточно для того, чтобы покрыть все затраты городского транспорта. Хотя могу сказать вам сегодня, что с введением новых станций метро оно стало более окупаемым

# Мингорисполком # авто # Общественный транспорт # Жанна Бирич

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