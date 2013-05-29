Крупная авария возле Слуцка 29 мая

Новости Минской области. Крупная авария возле Слуцка. На трассе Минск-Микашевичи участниками ДТП стали сразу четыре машины, в том числе фура с польскими номерами. По словам очевидцев, происшествие спровоцировал 22-летний водитель, который, нарушая правила, сначала обогнал один из легковушек по обочине, а потом на большой скорости выехал на встречную, где столкнулся с грузовиком. Неуправляемые транспортные средства зацепили еще два автомобиля.

В результате происшествия серьезно пострадал вероятный виновник аварии. С многочисленными травмами его доставили в районную больницу. Стаж управления транспортным средством у молодого человека - 4 года.

Обстоятельства происшествия выясняют автоинспекторы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Очевидец:

Я ехал из Минска. Передо мною ехала фура, как положено, по своей полосе. Между нами было расстояние метров 70. Еще даже разогнаться никто не успел, километров 45 было. Он пошел по правой стороне. Я думал, он станет между нами, а он, как шел, так и пошел, на встречную выскочил прямо под фуру. Со мной все в порядке, был пристегнут.

Виталий Прилищ, начальник отдела ГАИ Слуцкого РОВД:

Извлекали водителя автомашины Пежо при помощи специального оборудования сотрудники МЧС. Один из самых опасных маневров: маневр обгона транспортного средства, так как связан с выездом на полосу встречного движения. Сотрудниками ГАИ Слуцкого РОВД выявлено 196 нарушений правил обгона, большинство из них – на данной автодороге Р-23. По факту данного ДТП тоже будет производиться серьезная проверка, будут приняты соответствующие профилактические меры, направленные на то, чтобы не допустить такие грубые нарушения, которые. По счастливой случайности, не привели к более серьезным последствиям.