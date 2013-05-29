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Крупное ДТП в Минске на кольцевой в районе улицы Кижеватова

29 мая 2013 18:58
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Новости Минска. Сошлись в неравной схватке. МАЗ превратил две легковушки в груду искореженного металла. ДТП произошло 29 мая днем на кольцевой в районе улицы Кижеватова.

Груженый МАЗ перестраивался из среднего ряда в крайний левый, и на полном ходу влетел в автомобиль «Рено». При этом фура зацепила прицепом еще одну легковушку и отбросила ее к разделительному ограждению.

В аварии чудом никто не пострадал. Однако движение на кольцевой несколько часов было  затруднено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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