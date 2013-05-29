Какие нововведения можно увидеть на автодорогах Минска?

Новости Минска. Весна - время перемен. Глобальные изменения коснулись организации движения на непростом участке столицы - площади Бангалор. Здесь нанесли дорожную разметку, установили знаки и светофоры. Также был изменен график режима работы светофоров с учетом интересов всех участников дорожного движения.

Павел Игнатович, инженер отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Таким образом, пропускная способность этого пересечения увеличилась на 25 процентов. Снизилось количество маневров, перестроений на круговом пересечении. Тем самым улучшилась организация и безопасность дорожного движения на указанном пересечении.

Ноу-хау в виде новых светодиодных светофоров появились на пересечении улиц Академическая/Ботаническая, Куйбышева/ Киселева, Волгоградская/Кнорина. Здесь провели средний ремонт и ламповые светофоры заменили на светодиодные, с отсчетом времени. Плюс появилась дополнительная секция направо. Это повысило пропускную способность этих перекрестков.

Коснулись изменения и светофорных объектов на перекрестках Правды/Волгоград и Гусовкого/церковь Благодать.

Павел Игнатович, инженер отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Там были установлены пешеходные светофоры с обратным отсчетом времени для пешеходов, эти пешеходные светофоры учитывают нажатие кнопки для пешеходов. Т.е. при нажатии кнопки уже видна информация, что сигнал вызова для пешеходов принят и количество секунд до загорания того или иного сигнала.

Ведется активный ремонт столичных магистралей. Многие уже почувствовали на себе сложности передвижения в связи с заменой дорожного покрытия на проспекте Независимости. Это вынужденная мера. Здесь работы на различных участках будут вестись как минимум ближайшую неделю.

Также идет активная реанимация магистральной улицы непрерывного движения в районе Зеленого луга. На улице Аэродромной и Логойском тракте уже начался подготовительный этап. Вскоре дорожники приступят к ремонту и здесь.

Ряд работ планируется по Фрунзенскому району. А вот сложности с заменой асфальтового покрытия на Партизанском проспекте уже практически позади. Здесь остался лишь небольшой участок. Также автомобилисты могут оценить новое асфальтовое покрытие на улице Столетова.

Уровень автомобилизации населения растет - в городе уже насчитывается свыше 800 тысяч машин. В каждом районе Минска будет создано по 2 тысячи дополнительных парковочных мест. Частично - за счет уменьшения газонов и за деньги автовладельцев. На улицах Тимошенко, Ангарской, Наполеона Орды появятся открытые автостоянки. В текущем году будут сданы в эксплуатацию паркинги на Партизанском проспекте, Алибегова и Гамарника. Наиболее вместительные из них появятся на проспекте Победителей - на 400 и 2000 машиномест.

Изменения коснулись не только автомобилистов, но и пешеходов. Город активно готовится к Чемпионату мира по хоккею в будущем году, постоянно добавляя к своему имиджу новые детали. На остановочных пунктах появились современные электронные табло. На них в режиме онлайн можно увидеть время, через которое прибудет ваш транспорт. Такие новинки уже можно встретить на 6 остановочных пунктах. Также электронные табло появятся возле Дворца спорта в сторону гостиницы «Юбилейная», возле Республиканского центра тенниса в сторону Комсомольского озера, рядом со станцией метро Немига и на улице Ташкентской в сторону зоопарка. Всего в столице будет установлено 22 электронных табло.

Также к Чемпионату мира по хоккею-2014 в центре Минска решено заменить конструкции на остановочных пунктах общественного транспорта. А к ним установить урны единого образца. Уже сегодня их можно увидеть на пересечении улиц Якуба Колоса и Сурганова, на некоторых остановках общественного транспорта по улице Янки Купалы и на проспекте Победителей.

Совсем скоро на границах Минска в Брестском и Могилевском направлениях установят новые знаки. Их облик еще окончательно не разработан, но уже известно, что въездной указатель столицы будет содержать белорусский орнамент, название города на русском и английском языках, герб Минска и подсветку. Установят знаки к Чемпионату мира по хоккею-2014, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.