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Россиянин на «Ленд Ровере» врезался в стоявший на обочине тягач в Крупском районе. Погиб 1 человек

24 апреля 2014 13:51
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Новости Беларуси. Пассажирка легкового автомобиля погибла в Крупском районе. Крупная авария произошла в Крупском районе вблизи деревни Замки.

На трассе М1 30-летний водитель «Ленд Ровера», житель России, столкнулся с тягачом, который стоял на обочине дороги с включенной аварийной сигнализацией.

Чтобы достать тело 28-летней пассажирки из салона, понадобилась помощь спасателей. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением транспортного средства. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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