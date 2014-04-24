Россиянин на «Ленд Ровере» врезался в стоявший на обочине тягач в Крупском районе. Погиб 1 человек

Новости Беларуси. Пассажирка легкового автомобиля погибла в Крупском районе. Крупная авария произошла в Крупском районе вблизи деревни Замки.

На трассе М1 30-летний водитель «Ленд Ровера», житель России, столкнулся с тягачом, который стоял на обочине дороги с включенной аварийной сигнализацией.

Чтобы достать тело 28-летней пассажирки из салона, понадобилась помощь спасателей. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением транспортного средства. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.