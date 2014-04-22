Водитель BMW погиб, объезжая собак на автодороге в Гродненской области

Новости Беларуси. Авария со смертельным исходом на автодороге «Поречаны-Новогрудок-Несвиж» произошла в понедельник утром. Водитель BMW пытался избежать наезда на собак, в результате чего столкнулся с двумя автомобилями Ford.

Водитель BMW ехал на работу в Минск и по пути заехал к родителям. Эта встреча с родными стала для него последней...

Пресс-служба ГАИ Гродно и Гродненской области:

По автодороге «Поречаны-Новогрудок-Несвиж» BMW двигался в сторону Мира. На 86-м километре трассы с левой стороны водитель увидел стаю собак. Чтобы не наехать на животных, сместился на обочину. Машину стало разворачивать, и на полосе встречного движения ее поочередно ударили два «Форда». Водитель «БМВ» скончался на месте, два других и пассажир «Фокуса» госпитализированы.

На днях в Гомеле жизнь пятилетнего ребенка оборвалась из-за отцовской беспечности. Ребенок утонул в очистном коллекторе.

Все произошло на авторынке, куда отец мальчика отправился за запчастями.

Видимо, увлекшись покупками, сына он хватился слишком поздно, когда прохожие обратили внимание на потерянную детскую шапку.

Найти ребенка удалось лишь спасателям-водолазам уже на большой глубине. Подробности вы узнаете из видео.