Прямой эфир

В связи с закрытием автовокзала «Московский» в Минске изменяются маршруты автобусов № 100, 34, 95 и 95Д

21 апреля 2014 17:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Информация для тех, кто пользуется общественным транспортом. В связи с закрытием автовокзала «Московский» самый популярный маршрут у минчан и гостей города меняет пути следования.

С 1 мая автобус №100 будет следовать от проспекта Независимости по улицам Волгоградской, Кедышко, Славинского до диспетчерской станции «Славинского» в обоих направлениях.

Свои маршруты сменят также автобусы № 34, 95 и 95Д, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Косинский, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:
С целью сохранения транспортных связей с центральной частью города, который обеспечивал «сотый» маршрут, подвозя пассажиров на автовокзал «Московский», было принято решение с 1 мая перенести конечную «сотого» маршрута на диспетчерскую станцию «Славинского». Схема маршрута № 100 также согласована с ГАИ.

# Работа транспорта в Минске # авто # Алексей Косинский

Другие новости рубрики

Все новости
Пьяный водитель на Mazda сбил женщину на остановке в Минске и попытался скрыться
19 апреля 2014 15:26

Пьяный водитель на Mazda сбил женщину на остановке в Минске и попытался скрыться

Пожарная машина на полном ходу врезалась в ресторан в США. Пострадали 15 человек
17 апреля 2014 10:27

Пожарная машина на полном ходу врезалась в ресторан в США. Пострадали 15 человек

Авария на МКАДе: машина сбила столб и вылетела за пределы дороги. Водитель остался жив
16 апреля 2014 19:08

Авария на МКАДе: машина сбила столб и вылетела за пределы дороги. Водитель остался жив