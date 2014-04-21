В связи с закрытием автовокзала «Московский» в Минске изменяются маршруты автобусов № 100, 34, 95 и 95Д

Новости Беларуси. Информация для тех, кто пользуется общественным транспортом. В связи с закрытием автовокзала «Московский» самый популярный маршрут у минчан и гостей города меняет пути следования.

С 1 мая автобус №100 будет следовать от проспекта Независимости по улицам Волгоградской, Кедышко, Славинского до диспетчерской станции «Славинского» в обоих направлениях.

Свои маршруты сменят также автобусы № 34, 95 и 95Д, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Косинский, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

С целью сохранения транспортных связей с центральной частью города, который обеспечивал «сотый» маршрут, подвозя пассажиров на автовокзал «Московский», было принято решение с 1 мая перенести конечную «сотого» маршрута на диспетчерскую станцию «Славинского». Схема маршрута № 100 также согласована с ГАИ.