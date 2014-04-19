Пьяный водитель на Mazda сбил женщину на остановке в Минске и попытался скрыться

Новости Беларуси. Авария на перекрестке улиц Панченко и Федорова в Минске едва не стоила 60-летней женщине жизни.

Mazda, за рулем которой находился 28-летний мужчина, выехала на остановку и сбила женщину.

Как сообщают очевидцы на форуме auto.onliner.by, водитель с места происшествия пытался скрыться, но его задержал бдительный прохожий.

Елена Волчек, старший инспектор агитации и пропаганды ГАИ Фрунзенского района:

За рулем автомобиля находился мужчина 1986 г. р. Машина принадлежит его отцу. Права у водителя есть. Медосвидетельствование выявило у него 1,46 промилле алкоголя. Водитель пояснил, что он проезжал перекресток Панченко-Федорова, в этот момент на нерегулируемом переходе якобы появились пешеходы. Чтобы предотвратить столкновение, он вывернул руль и в результате не справился с управлением. После этого автомобиль врезался колесом в бордюрный камень, выехал на остановку и сбил шедшую по тротуару женщину. Затем он съехал на проезжую часть и остановился в 30 метрах от остановки. У автомобиля деформирован диск, лопнула шина.

К счастью, пострадавшая отделалась ушибами. От госпитализации женщина отказалась.

Аварии по вине пьяных водителей в Минске не редкость.

Так, ровно месяц назад, 20 марта, пьяный водитель протаранил бетонное ограждение в Автодоровском переулке.

Горе-водитель привлек внимание автоинспекторов, двигаясь на машине со спущенным колесом. Не желая сдаваться правоохранителям, он попытался скрыться. Но, прибавив скорость, не справился с управлением.

Напомним, в крови у нарушителя обнаружили более полутора промилле алкоголя. Подробности вы узнаете из видео.