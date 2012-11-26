Пьяные за рулем: в Китае – расстрел, в Испании и Финляндии – 4 года тюрьмы, в Беларуси – штраф $3,5 млн рублей

Новости Беларуси. Страшное ДТП в Минске. Этой ночью легковушка на большой скорости врезалась в столб. Авария произошла на перекрестке в полвторого ночи. Легковушку на огромной скорости выбросило на обочину. Машина буквально снесла осветительный столб и от удара сложилась пополам. В момент аварии в салоне находились двое молодых парней. Один из них погиб на месте.

От удара машина загорелась. Чтобы пожар потушить, потребовалась помощь спасателей. Двери, а точнее то, что от них осталось, «открывали» металлорезами. Второй парень выжил. Доставили в больницу.

Иван Ладутько, заведующий травматологическим отделением Минской городской клинической больницы скорой помощи:

Больной доставлен сегодня ночью в тяжелом состоянии. Больной имеет тяжелую сочетанную травму. В операционной проведено оказание медицинской помощи, дополнительное обследование и переведен он в реанимационное отделение для дальнейшего лечения. В настоящее время больной находится на искусственной вентиляции легких.

Следственный комитет по факту аварии уже возбудил уголовное дело. ГАИ выяснило: лихачи сели за руль пьяными. И не в первый раз.

Дмитрий Максюта, пресс-секретарь ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

За неоднократную езду в состоянии алкогольного опьянения водитель был лишен права управления до 2016 года.

Автомобиль «Acura» был без регистрационных знаков, на данный момент устанавливается его принадлежность.

Эта авария – капля в море. Выпитых перед ездой рюмок. Только за прошедшие выходные в столице, как говорится, попались почти полсотни пьяных водителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А буквально 25 ноября мужчина подшофе спровоцировал аварию. На пешеходном переходе врезался в стоящую перед ним иномарку. От удара последнюю толкнуло вперед. Прямо на переходящих дорогу мать и ее 4-летнюю дочь. Те, к счастью, выжили. Но такое происшествие мало тронуло самого виновника. Тот выходил из машины улыбающимся. И пьяным.

Сбитый столбик в списке у этого дальнобойщика – не главное нарушение. Его фура не ехала – виляла. По городу Мосты. И сразу вызвала подозрения у сотрудников ГАИ. Запутанная речь и 4 промилле в крови стали их подтверждением. Как выяснилось позже, дальнобойщик держал путь на таможню, разбавляя дорогу горячительными напитками.

Таких водителей подшофе во всем мире наказывают строго. В Испании и Финляндии, к примеру, любителю выпить за рулем грозит 4 года тюрьмы. Японское ГАИ штрафует не только пьяного водителя, но и всех пассажиров, которые согласились с ним ехать. В Штатах наказывают долларом. Точнее – 10 тысячами. Пьяного дальнобойщика лишают прав пожизненно. А в Китае и вовсе пить за рулем почти никто не рискует. Попавшего в аварию могут расстрелять. Штраф за подобное в Беларуси – минимум 3,5 млн рублей. За потенциальные жизни – это недорогая цена.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы должны подумать и принять некие решения, которые постепенно будут прививать в обществе культуру, когда будет просто немыслимо сесть за руль, даже когда ты выпил полстакана пива.

Минчане:

Ужесточать наказание необходимо. Пьяный водитель за рулем – это опасность для общества. Видимо, лишение прав – самый лучший выход из этой ситуации.

Это преступление, самое настоящее, перед обществом, человечеством и перед собой.

Забрать транспорт. Это в первую очередь.

Вплоть до тюрьмы. Потому что конфисковывать… Проблема купить другую машину? Пойдет то же самое.

Тема ужесточения наказания за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии поднималась и на самом высоком уровне. Так, об этом шла речь на встрече главы государства с генеральным прокурором.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Ответственность будет усилена в плане лишения свободы за управление, а если при этом смерть потерпевшего или пострадавшего будет, то однозначно будут усилены значительно меры. Но и опять вопрос стоит в конфискации транспортных средств.

Впрочем, водители продолжают злоупотреблять, пока пешеходы и чиновник спорят. Пить или не пить. Вот в чем вопрос. Жизни.