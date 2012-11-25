Белорус спровоцировал серьёзную аварию в Польше. Трое поляков погибли

Новости Польши. Крупная авария произошла в Польше по вине белорусского водителя. В 50 километрах от Белостока рано утром столкнулись 6 автомобилей, 4 из которых – грузовые.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 37-летний белорус, управляя фурой выехал на встречную полосу. Он врезался в автопоезд. Затем задел еще одну фуру с литовскими номерами, которая от удара вылетела в кювет. Не смог избежать лобового столкновения и водитель микроавтобуса, перевозивший семерых человек.

В аварии погибли трое – все граждане Польши. Еще четверо с различными травмами доставлены в больницу. Среди них и наш соотечественник. У него перелом руки.

Причины ДТП выясняются. На трассе образовалась многокилометровая пробка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, неделю назад авария на объездной дороге Лодзи, на съезде в направлении Познани унесла жизни четырёх белорусов. Автомобиль с белорусскими номерами влетел в бетонный забор и загорелся. Среди погибших – два программиста, работавшие в немецком представительстве белорусской ІТ-компании во Франкфурте-на-Майне. За жизнь 2-летнего мальчики на протяжении нескольких дней боролись врачи, но травмы оказались слишком серьёзными.