В Минске Acura без номеров врезалась в столб и загорелась. 22-летний парень погиб

Новости Беларуси. В ночь на понедельник на пересечении улиц Одоевского и Тимошенко автомобиль Acura без номеров врезался в столб и загорелся. 22-летний парень скончался на месте ДТП. Пострадавшего из салона вытащили спасатели, с открытой черепно-мозговой травмой и переломом рёбер грудной клетки он доставлен в больницу.



Из-за сильной деформации автомобиля пока не удалось достоверно установить, кто именно из парней находился за рулем. Предположительно, погиб пассажир, эта информация уточняется. По предварительным данным, оба молодых человека были пьяны. Предполагаемый водитель за повторное нетрезвое вождение в 2011 году был лишен прав.

По факту ДТП проводится расследование.

Дмитрий Максюта, пресс-секретарь ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

За неоднократную езду в состоянии алкогольного опьянения водитель был лишен права управления до 2016 года. Автомобиль Acura был без регистрационных знаков, на данный момент устанавливается его принадлежность.

Иван Ладутько, заведующий травматологическим отделением минской городской клинической больницы скорой помощи:

Больной доставлен сегодня ночью в тяжелом состоянии. Больной имеет тяжелую сочетанную травму. В операционной проведено оказание медицинской помощи, дополнительное обследование и переведен он в реанимационное отделение для дальнейшего лечения. В настоящее время больной находится на искусственной вентиляции легких.

Напомним, вчера утром Jaguar с российскими номерами врезался в осветительную мачту. В результате столкновения погибла 30-летняя женщина-пассажир. Как сообщил AUTO.TUT.BY пресс-секретарь МЧС, для деблокировки тела погибшей из автомобиля пришлось привлекать спасателей.

Автомобиль двигался со стороны национального аэропорта Минск в столицу, на 36-м км автодороги водитель не справился с управлением. Транспортное средство выехало на разделительную полосу и врезалось в осветительную мачту. Водитель и ещё один пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

УГАИ УВД Миноблисполкома настоятельно рекомендует водителям быть внимательными и осторожными за рулем, особенно в утренние часы и ночью, когда на дорогах местами образуется скопление густого тумана. При движении соблюдайте максимальную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, правильно выбирайте безопасную скорость, избегайте такого опасного маневра, как обгон.