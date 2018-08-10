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Маршрутка врезалась в столб в Минске: пострадали водитель и пассажир

10 августа 2018 12:10
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Новости Беларуси. В Минске маршрутка врезалась в столб: есть пострадавшие.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла днем десятого августа на перекрестке улицы Свердлова и улицы Бобруйской.

Водитель маршрутки Mercedes ехал по третьей полосе, резко перестроился во вторую и не справился с управлением. Транспортное средство выехало за пределы дороги и столкнулось с мачтой освещения.

Пострадали два человека – водитель и пассажир.

В начале августа в Минске трамвай сбил женщину на пешеходном переходе (читать далее).

# Авария в Минске # происшествия

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