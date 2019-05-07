ДТП с белорусскими туристами в Карпатах произошло по вине пьяного водителя

Новости Беларуси. Виновником трагедии в Карпатах, где грузовик с белорусами упал с 40-метрового обрыва, стал пьяный водитель. Это подтвердила медицинская экспертиза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем: в Ивано-Франковской области грузовик с белорусскими туристами упал в реку. В результате три человека погибли. Еще девять с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Туристы заказали рафтинг-тур, чтобы на лодках сплавиться по реке, и направлялись к месту назначения.