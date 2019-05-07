Прямой эфир

ДТП с белорусскими туристами в Карпатах произошло по вине пьяного водителя

07 мая 2019 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Виновником трагедии в Карпатах, где грузовик с белорусами упал с 40-метрового обрыва, стал пьяный водитель. Это подтвердила медицинская экспертиза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария с белорусами в Карпатах: что известно

Водитель находится в состоянии шока, отделался синяками.

ДТП с белорусскими туристами в Карпатах произошло по вине пьяного водителя-1

Напоминаем: в Ивано-Франковской области грузовик с белорусскими туристами упал в реку. В результате три человека погибли. Еще девять с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Туристы заказали рафтинг-тур, чтобы на лодках сплавиться по реке, и направлялись к месту назначения.

ДТП с белорусскими туристами в Карпатах произошло по вине пьяного водителя-4

# Авария # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Вороновском районе мужчина из ревности ударил ножом знакомого
07 мая 2019 11:17

В Вороновском районе мужчина из ревности ударил ножом знакомого

В ДТП в Миорском районе пострадали трое взрослых и ребёнок
07 мая 2019 07:11

В ДТП в Миорском районе пострадали трое взрослых и ребёнок

В ДТП с белорусскими туристами в Прикарпатье погибли три человека
07 мая 2019 06:49

В ДТП с белорусскими туристами в Прикарпатье погибли три человека