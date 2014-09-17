Пьяная минчанка села за руль автомобиля, чтобы отвезти сына в школу

Новости Беларуси. Вопиющий случай произошел сегодня в Минске. Около 8.00 машину, за рулем которой находилась нетрезвая женщина, остановили сотрудники ГАИ.

Водитель заехала на пришкольную территорию, проигнорировав запрещающий знак.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ Минска:

Сотрудник хотел проверить документы и почувствовал резкий запах алкоголя. Впоследствии медосвидетельствование показало, что она действительно находилась в состоянии опьянения. При этом в машине был ее сын, которого она и везла в школу.

Женщина клялась, что спиртное не употребляла. Однако в ее крови обнаружили 2, 2 промилле алкоголя.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ Минска:

Это как выпить приблизительно около бутылки водки. Как в таком состоянии она могла управлять транспортным средством, тем более перевозить своего ребенка, конечно, для нас, остается загадкой. В любом случае, отношение сотрудников ГАИ к таким вопиющим случаям нарушения правил дорожного движения и перевозки детей будет оставаться самим строгим, женщина будет отвечать в соответствии с действующим законодательством.

По словам нарушительницы, перед поездкой она, сугубо в медицинских целях, выпила настойку боярышника. Сами медики называют это успокоительное средство медицинским коньяком. В его составе – 70% спирта. И даже после приема нескольких капель за руль садиться категорически запрещено.

Елена Зебзеева, заведующий аптекой:

Даже несколько капель настойки боярышника покажут, при экспертизе наличие алкоголя в крови. Нельзя садиться за руль машины при приеме настойки боярышника, это написано в инструкции.

В 2013 году в Беларуси ужесточили наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Конфискация автомобилей отрезвила значительную часть потенциальных нарушителей. При этом Генеральная прокуратура выступает за более радикальные меры.

Петр Киселев, начальник отдела информации и связей с общественностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Принятые меры дали положительные результаты. Например, на 30% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. На 40% стало меньше погибших людей.

Зачем мать села за руль в таком состоянии, если до школы всего 10 минут ходьбы, еще предстоит выяснить.

Ежедневно с 7.20 инспекторы ГАИ дежурят у всех школ столицы. Однако это не всегда останавливает пьяных водителей.

Напомним, год назад на проспекте Любимова на объединенной территории двух школ госавтоинспекторы задержали пьяного водителя.

Им оказался 21-летний молодой человек. О странном водителе, который объехал шлагбаум по бордюру и въехал на школьную территорию, в ГАИ сообщили очевидцы. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции остановили нарушителя. Что было дальше – смотрите видео.