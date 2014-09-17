22 сентября - День без автомобиля в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к акции «Неделя мобильности». В этом году она проходит под лозунгом «Наши улицы – наш выбор» и направлена на решение экологических проблем своими силами.

В программе – мастер-классы по созданию и поддержанию комфортной городской инфраструктуры, лекции, дискуссии, конкурс мобильности и прогулочный марафон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятия пройдут в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно и Барановичах.

Организаторы также призывают всех белорусов в эти дни по мере возможности отказаться от автомобилей, больше гулять пешком, ездить на велосипеде.