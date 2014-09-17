Прямой эфир

22 сентября - День без автомобиля в Беларуси

17 сентября 2014 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к акции «Неделя мобильности». В этом году она проходит под лозунгом «Наши улицы – наш выбор» и направлена на решение экологических проблем своими силами.

В программе – мастер-классы по созданию и поддержанию комфортной городской инфраструктуры, лекции, дискуссии, конкурс мобильности и прогулочный марафон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятия пройдут в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно и Барановичах.

Организаторы также призывают всех белорусов в эти дни по мере возможности отказаться от автомобилей, больше гулять пешком, ездить на велосипеде.

Кульминацией акции - 22 сентября - станет День без автомобиля.

# Дорожное движение # авто

Другие новости рубрики

Все новости
Лось спровоцировал ДТП в Гомельском районе, водитель Kia оказался в больнице
17 сентября 2014 07:35

Лось спровоцировал ДТП в Гомельском районе, водитель Kia оказался в больнице

Паркуясь возле школ, родители создают угрозу для жизни детей
16 сентября 2014 18:15

Паркуясь возле школ, родители создают угрозу для жизни детей

В Смолевичском районе столкнулись два легковых автомобиля: один человек погиб, двое госпитализированы
16 сентября 2014 15:19

В Смолевичском районе столкнулись два легковых автомобиля: один человек погиб, двое госпитализированы