Лось спровоцировал ДТП в Гомельском районе, водитель Kia оказался в больнице

Новости Беларуси. 55-летний водитель Kia Sportage двигался по автодороге Песочная Буда - Грабовка. В какой-то момент на дорожное полотно вышел лось.

Чтобы избежать столкновения с животным, мужчина сманеврировал, но не справился с управлением, и автомобиль врезался в дерево.

Водитель получил телесные повреждения. Но, к счастью, они оказались незначительными. После оказания первой медицинской помощи мужчину отпустили домой. Лось в аварии не пострадал.

Напомним, в прошлом году в Витебской области лось стал причиной смертельного ДТП. Водитель Fiat Punto скончался на месте.

За год в Беларуси происходит около 1000 ДТП с участием животных. В 2012 году серьёзная авария произошла в Светлогорском районе. На проезжую часть внезапно выбежал лось. Водитель не смог предотвратить столкновение. В результате автомобиль врезался в дерево и перевернулся. Госпитализированы два человека. Животное погибло (смотрите видео).