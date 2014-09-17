Прямой эфир

На ул. Московской в Минске кроссовер выехал на встречку и врезался в маршрутку

17 сентября 2014 08:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Авария на ул. Московской в Минске произошла вчера около 16:45.

Водитель кроссовера Hyundai Santa Fe выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой и задел автомобиль службы такси.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ Минска:
Двигаясь по ул. Московской со стороны ул. Чкалова и выезжая на мост, водитель легковой машины выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой и автомобилем Audi, в котором находилась семья с ребенком.

Пассажиры маршрутки не пострадали. Водитель Audi доставлен в больницу в бессознательном состоянии.

Виновник аварии рассказал, что не справился с управлением из-за того, что его ослепило солнце.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:
Работниками МЧС из салона автомобиля такси «Ауди-А6» с использованием гидравлического инструмента «Холматро» был деблокирован  водитель, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи». Также до прибытия работников МЧС самостоятельно покинули салон автомобиля пассажиры: девушка 1986 г.р., находится в отпуске по уходу за ребенком и ее сын 2014 г.р., которые с ЧМТ легкой степени, сочетанные травмы госпитализированы в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи».

Несколько дней назад страшная авария произошла под Лидой.

Водитель общественного транспорта при выполнении левого поворота не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла. Байкер и его пассажирка погибли на месте (жители Лидского район – 31-летний молодой человек из п. Первомайский и 23-летней девушка из д. Пески). Подробности этой трагедии вы узнаете из видео.

# Авария в Минске # авто # Татьяна Харлинская

Другие новости рубрики

Все новости
22 сентября - День без автомобиля в Беларуси
17 сентября 2014 08:06

22 сентября - День без автомобиля в Беларуси

Лось спровоцировал ДТП в Гомельском районе, водитель Kia оказался в больнице
17 сентября 2014 07:35

Лось спровоцировал ДТП в Гомельском районе, водитель Kia оказался в больнице

Паркуясь возле школ, родители создают угрозу для жизни детей
16 сентября 2014 18:15

Паркуясь возле школ, родители создают угрозу для жизни детей