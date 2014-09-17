На ул. Московской в Минске кроссовер выехал на встречку и врезался в маршрутку

Новости Беларуси. Авария на ул. Московской в Минске произошла вчера около 16:45.

Водитель кроссовера Hyundai Santa Fe выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой и задел автомобиль службы такси.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ Минска:

Двигаясь по ул. Московской со стороны ул. Чкалова и выезжая на мост, водитель легковой машины выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой и автомобилем Audi, в котором находилась семья с ребенком.



Пассажиры маршрутки не пострадали. Водитель Audi доставлен в больницу в бессознательном состоянии.

Виновник аварии рассказал, что не справился с управлением из-за того, что его ослепило солнце.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

Работниками МЧС из салона автомобиля такси «Ауди-А6» с использованием гидравлического инструмента «Холматро» был деблокирован водитель, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи». Также до прибытия работников МЧС самостоятельно покинули салон автомобиля пассажиры: девушка 1986 г.р., находится в отпуске по уходу за ребенком и ее сын 2014 г.р., которые с ЧМТ легкой степени, сочетанные травмы госпитализированы в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи».

Несколько дней назад страшная авария произошла под Лидой.

Водитель общественного транспорта при выполнении левого поворота не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла. Байкер и его пассажирка погибли на месте (жители Лидского район – 31-летний молодой человек из п. Первомайский и 23-летней девушка из д. Пески). Подробности этой трагедии вы узнаете из видео.