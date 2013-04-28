Проблемы белорусских дорог: ремонты продолжаются, а ямы остаются

Новости Беларуси. Еще одна резонансная тема. На нее президент обратил внимание во время ежегодного послания народу и Парламенту. Качество белорусских дорог и в первую очередь транзитных магистралей. Учитывая наше пресловутое географическое положение, это, фактически, золотое дно. При условии, конечно, если это самое дно будет достойного качества. А тут ситуация, как в том анекдоте про оптимиста и пессимиста. Кто-то скажет, мол, дороги у нас куда лучше, чем в соседних России и Украине. А кто-то справедливо заметит, что наши трассы германским автобанам в подметки не годятся. И тоже будет прав. Так на кого же равняться? Пока, к сожалению на худшее. Ведь чаще дорожники работают в душе славянских традиций, воспетых не одним сатириком. Да и народная примета: если кладут асфальт, значит завтра будут копать трубы, – это уже классика жанра.

Дмитрий Косак уже не первый год обкатывает международные магистрали. За рейс проезжает пол-Евросоюза. Сейчас движется в сторону Вильнюса по Гродненской трассе. Для водителя – один из самых тяжелых участков. На ямах за «баранку» лучше держаться крепче. Ведь сами дорожники безопасность здесь оценивают на тройку. Крейсейрская скорость – 70 километров в час.

Дмитрий Косак, водитель-международник:

Приходит весна и дорожники берутся за дороги. Но качество этого ремонта никакое. Потому что один и тот же участок и осенью ремонтируют, и весной ремонтируют. Дорога вся побита.

Справедливости ради заметим: до 42 километра трасса реконструировалась. А вот дальше… Который год как ни выруливают дорожники, а выехать на исправленный путь автомобилисты все равно не могут.

Трасса М6 играет немаловажную роль в международном транспортном сообщении. Это транснациональный коридор. Строилась магистраль в 1985 году. Потому давным-давно свое отслужила. Появились заезженные проблемы. Где-то дыры залатали, где-то нет. Здесь, например, положили так называемую дорожную карту, но и это, уверяют, не панацея. Уже через два года здесь опять появятся ямы.

Это самое дешевое решение. Но, увы, недолговечное. На магистрали уже залатали 15 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Но заплатки на разрушенном непостоянством погоды асфальте не добавляют ни ровности, ни прочности. Возникает вопрос: не проще ли подсобрать денег и заменить все покрытие? Или выгоднее закатывать деньги в ямочный ремонт?

Дмитрий Демидович, начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП «Минскавтодорцентр»:

Если мы имеем участок дороги, на одном километре которого одна ямочка после межремонтного срока, заделать эту ямочку недорого. Выполнив тысячу метров квадратных ямочного ремонта, мы спасем тысячу километров.

Дефекты накапливаются и требуют все больше человеческих ресурсов, все больше разовых затрат.

Дмитрий Игошин, начальник лаборатории Белорусского дорожного научно-исследовательского института:

Естественно, гораздо проще отремонтировать все покрытие за один раз. Но кто согласен подождать, пока ямки мы заделывать не будем, а поднакопим денег и отремонтируем все покрытие? Я думаю, что таких желающих будет очень мало. Дорога с ямами не пригодна для эксплуатации.

Проект капремонта М6 уже можно перекладывать на дорогу. Первые 10 миллионов долларов тоже выделены, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но в этой отрасли вопрос не столько в финансировании. Вкладывать, безусловно, нужно. При этом тратить разумно. Это заметил президент во время послания белорусскому народу.

Александр Головнев, начальник управления содержания дорожной сети департамента «Белавтодор»:

В отрасли есть проблемы. Но, в первую очередь, наверное, с эффективностью использования средств дорожных фондов.

Ни в одной стране, даже самой богатой, никто не говорит, что на дороги хватает денег. Это проблемы извечные. Хочется больше, хочется лучше. Надо исходить из того, что есть. Кроме чисто наличия финансирования, конечно, нужно это эффективно использовать. Это и материалы, и технологии, и добросовестность людей в конечном итоге.

В лаборатории БелдорНИИ специалисты прокручивают инновационные идеи с большим сроком годности. И с каждым разом все ближе к своей колее. Разработаны несколько видов асфальтобетона. Каждый для определенного участка магистрали. Прекрасно зарекомендовала себя технология «Тонфриз», которой отремонтировали участок М1. Сейчас здесь работают россияне. Словом, поучиться есть чему.

Анатолий Болдарев, генеральный директор ЗАО «Амдор» (Россия):

Честно говоря, были удивлены качеством дорог. Особенно в сравнении с Россией и даже странами Балтии. Во-первых, мы увидели, что здесь отношение к эксплуатации, поддержанию дорог совершенно на другом уровне.

Наши трассы, действительно, лучше, чем российские. Это видно и по уровню безопасности, и по качеству покрытия. Но лучше ли плохо ехать, чем хорошо идти? Давайте гнаться за лидерами. Ведь дорога новым технологиям открыта. Но на деле не всегда по инструкции.

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Гравий надо мыть, но чтобы помыть, надо потратить деньги. Вяжущие надо специально хранить. Все это требует построения цепочки. А когда можно, яму зарыл, и была яма, стал бугор. Оно так будет и несмотря на все другие усилия, на фондирование, выделение денег. Дешево строим, потом дорого ремонтируем.

Доходы дорожных компаний состоят в том, что они тратят эти деньги. Им просто удобно и выгодно ремонтировать.

Тот же Важник продолжает. Просчитываются затраты, а должны просчитываться выгоды. Ведь деньги в прямом смысле валяются на дороге. И это вопрос не только качества полотна. Цели ставятся в тоннах и килограммах. А вот развитие региона, придорожный сервис – все это между прочим.

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Дорогу поместил рубль, дальше она будет давать большую отдачу. Но ее надо посчитать. В каждом случае мы должны хорошо осознавать, что если строим дорогу около Беловежской пущи, она должна дать рост туризма. И этот туризм окупит наши затраты на дороги.

Транзит – это то, на что можно ставить в перспективе и на чем зарабатывать хорошие деньги. Конечно, в тренде мы будем. Два трансъевропейских коридора, которые проходят через страну, – это та самая выгода с географического положения. Но встречать гостей нужно не просто хлебом-солью, обслуживать надо по VIP-классу. Кафе, отели, СТО. По вкусу и со вкусом должна быть каждая деталь.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Сальдо внешнеторговое по транспортным услугам у нас положительное. И это большой плюс. И постоянно прирастает. Последние годы мы получаем все больше от транзита. Как бы там ни было, мы растем здесь существенно.

Есть проблемы взаимодействия. Мы должны понимать, что чем лучше у нас, тем меньше у наших соседей. Это область высококонкурентной борьбы.

Сейчас Беларусь зарабатывает на каждом пролетающем самолете. Почему бы за обкатывание трасс не брать деньги с каждой машины? Пока не экономят водители только на М1. С первого июля платными будут еще 2,5 тысячи километров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Косак, водитель-международник:

Чтобы за дорогу брать деньги, наверное, надо сделать так, чтобы она соответствовала всем стандартам европейским, чтобы не стыдно было деньги за нее брать.