В центре Минска маршрутка столкнулась с такси. Пострадали 7 человек

Новости Беларуси. Авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Богдановича и Купалы. Водитель маршрутки выехал на перекресток на зеленый свет. Неожиданно на красный сигнал вылетело такси.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ Минска (в интервью AUTO.TUT.BY):

Маршрутное такси Mercedes Sprinter с 10-ю пассажирами ехало по Богдановича со стороны Машерова в направлении улицы Немиги. По показаниям очевидцев, 39-летний водитель выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора. Внезапно с улицы Янки Купалы на красный свет вылетело такси Renault Laguna под управлением 45-летнего водителя. Произошло столкновение.

Удар был настолько сильным, что маршрутное такси отбросило на бетонный забор. Незначительные травмы получили семь пассажиров. Они госпитализированы. По предварительным данным, оба водителя в момент аварии были трезвыми.



К несчастью, эта авария – не единственное происшествие в Минске за сегодняшний день. В спортивно-оздоровительном центре на проспекте Независимости произошёл пожар. Подразделения МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия. В результате пожара из здания было эвакуировано 25 посетителей центра (смотрите видео).