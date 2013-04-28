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В Минске пьяный инвалид без руки ночью снес дерево и врезался в столб. Девушка-пассажир – в реанимации

28 апреля 2013 12:59
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Новости Беларуси. Серьезная авария произошла этой ночью в Минске на Притыцкого. Пьяный инвалид без руки вместе с друзьями сел за руль и решил полихачить по городским улицам. Однако в какой-то момент водитель потерял управление, машина выехала за пределы проезжей части, снесла дерево и врезалась в столб.

В результате ДТП больше всех пострадала девушка-пассажир. В тяжелейшем состоянии ее доставили в реанимацию, где подключили к аппарату искусственного дыхания. Еще один пассажир сбежал до появления ГАИ.

Водитель, как показала экспертиза, был сильно пьян – содержание алкоголя в крови – 2,5 промилле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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