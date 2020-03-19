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Еврокомиссия опубликовала проект соглашения с Великобританией

19 марта 2020 08:43
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Новости Великобритании. Проект соглашения о сотрудничестве с Великобританией после «развода» опубликовала Еврокомиссия. Текст документа занимает 440 страниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссия опубликовала проект соглашения с Великобританией-1

В него включены предложения о создании зоны свободной торговли, об экономическом сотрудничестве, охране законности и борьбе с преступностью. Также Евросоюз предлагает Великобритании принять участие в его тематических программах и сотрудничество в сфере обороны, безопасности и внешней политики. Согласование документа должно быть завершено до конца 2020 года.

Еврокомиссия опубликовала проект соглашения с Великобританией-4

# Brexit # авто # Фотофакт

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