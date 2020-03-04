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Дорожный сбор отвяжут от техосмотра: как и сколько нужно будет платить

04 марта 2020 08:38
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Министерство финансов Беларуси подготовило долгожданный для автомобилистов указ: дорожный налог отвяжут от техосмотра. Более того, по новому указу госпошлина будет взиматься только за период использования автотранспортом. Нынешняя система вызвала массу нареканий со стороны пенсионеров и тех, кто использует транспорт в определённый сезон, к примеру, мотоцикл.

Дорожный сбор отвяжут от техосмотра: как и сколько нужно будет платить-1

Игорь Пуркалик, начальник главного управления налоговой политики и доходов бюджета Министерства финансов Республики Беларусь:
Закладывается принцип: ездишь платишь, не ездишь не платишь. Гражданин, исходя из планируемого периода участия в дорожном движении, будет самостоятельно выбирать период, в котором он планирует участвовать в дорожном движении.

Дорожный сбор отвяжут от техосмотра: как и сколько нужно будет платить-4

По новому проекту сбор будет уплачиваться по факту, вне зависимости от прохождения техосмотра. Но для любителей колесить весь год в тепле и комфорте есть приятные нововведения.

Игорь Пуркалик:
Планируется взимать по ставкам, установленным в настоящее время для госпошлины, с применением понижающего коэффициента 0,8 при внесении за длительный период. Платеж за месяц будет рассчитываться путем деления годовой ставки на 12. У нас льготы сохраняются для инвалидов 1 и 2 группы. Они будут вносить плату в размере 50%.

Дорожный сбор отвяжут от техосмотра: как и сколько нужно будет платить-7

Для удобства подключена система ЕРИП, теперь оплатить госпошлину можно будет в любое время суток. Для тех, кто привык всё делать по старинке, останется возможность наведаться в любое почтовое отделение или банковскую кассу.

Дорожный сбор отвяжут от техосмотра: как и сколько нужно будет платить-10

Игорь Пуркалик:
Чтобы стимулировать плательщиков вносить плату за более длительный период, им предлагается предоставлять скидку при внесении этого платежа в размере 20%. Скидка будет предоставляться в случае единовременного внесения платы за 12 и более месяцев подряд.

Дорожный сбор отвяжут от техосмотра: как и сколько нужно будет платить-13

Белорусы восприняли новость позитивно. Поменьше пробок на дорогах и удачи за рулём!

Дорожный сбор отвяжут от техосмотра: как и сколько нужно будет платить-16

# Налоги # авто # Игорь Пуркалик # Фотофакт # Автомобили

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