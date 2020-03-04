Дорожный сбор отвяжут от техосмотра: как и сколько нужно будет платить

Министерство финансов Беларуси подготовило долгожданный для автомобилистов указ: дорожный налог отвяжут от техосмотра. Более того, по новому указу госпошлина будет взиматься только за период использования автотранспортом. Нынешняя система вызвала массу нареканий со стороны пенсионеров и тех, кто использует транспорт в определённый сезон, к примеру, мотоцикл.

Игорь Пуркалик, начальник главного управления налоговой политики и доходов бюджета Министерства финансов Республики Беларусь: Закладывается принцип: ездишь – платишь, не ездишь – не платишь. Гражданин, исходя из планируемого периода участия в дорожном движении, будет самостоятельно выбирать период, в котором он планирует участвовать в дорожном движении.

По новому проекту сбор будет уплачиваться по факту, вне зависимости от прохождения техосмотра. Но для любителей колесить весь год в тепле и комфорте есть приятные нововведения.

Игорь Пуркалик:

Планируется взимать по ставкам, установленным в настоящее время для госпошлины, с применением понижающего коэффициента – 0,8 при внесении за длительный период. Платеж за месяц будет рассчитываться путем деления годовой ставки на 12. У нас льготы сохраняются для инвалидов 1 и 2 группы. Они будут вносить плату в размере 50%.