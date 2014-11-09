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Подробности трагедии на Гая: аварию и резню устроил 38-летний директор столичного предприятия

09 ноября 2014 16:37
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Новости Беларуси. Состояние женщины и двоих малолетних детей врачи оценивают как стабильно тяжелое. 

Напомним, 8 ноября утром на улице Гая в Минске, легковой автомобиль на огромной скорости протаранил 6 машин. Погибла супружеская пара. Впрочем, предыстория этой трагедии потрясла  куда больше (подробности читайте здесь). Прежде чем сесть за руль, мужчина набросился с ножом на свою жену и двоих маленьких детей. 

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Задержанный, директор одного из столичных закрытых акционерных обществ, уже дал показания следователям. Также проведено его медицинское освидетельствование, которое показало отсутствие следов наркотического либо  алкогольного опьянения в организме мужчины. Дополнительно назначено  химическое  исследование крови. Действия подозреваемого квалифицированы следствием, как покушение на убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, а также нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Принимая во внимание, наличие в уголовном деле данных, свидетельствующих о странностях поведения подозреваемого накануне, а также, принимая во внимание отсутствие четко выраженного мотива совершения преступления, следствием назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого.

# Авария в Минске # авто # Юлия Гончарова

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