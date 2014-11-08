Мужчина набросился с ножом на жену и двоих маленьких детей, потом протаранил 5 авто - погибли 2 человека

Новости Беларуси. 8 ноября Утром на улице Гая, легковой автомобиль на огромной скорости протаранил 5 машин. Погибли два человека. Впрочем, предыстория этой трагедии потрясла куда больше. Прежде чем сесть за руль, мужчина набросился с ножом на свою жену и двоих маленьких детей.

Элеонора Лутович, СТВ:

На месте ДТП работают следователи. Им предстоит выяснить все нюансы этой страшной аварии. От жителей этого района удалось узнать, что причиной такого странного поведения водителя «Ауди» могла послужить семейная ссора. Эта информация сейчас проверяется. На данный момент точно известно о двух погибших.

Дмитрий Радюк, очевидец:

Он летел с такой скоростью, что он через лежачий полицейский просто перелетал.

Остановил лихача лишь сильный удар, но, судя по всему, ненадолго.

Буквально влетев в попутное авто, водитель продолжил цепочку столкновений, протаранил 5 машин, в конце концов остановился, вышел и продолжил свой путь как в ни в чем не бывало.

Дмитрий Радюк, очевидец:

Эта машина, в которую водитель врезался, это «Аудио 100», ее отбросило настолько далеко, она начала дымиться, видимо, были повреждения бака, потому что капал бензин, начал дымиться. Мужчины здесь были, кое-как открутили эти клеммы под капотом, открыли, потом приехали спасатели.

Спасти водителя и женщину на пассажирском сидении не удалось. Двери авто были закрыты намертво. Бригада МЧС на вызов среагировала незамедлительно, но исход был неутешителен. Вместе со своими хозяевами умер и преданный друг семьи — их верный пес.

В ходе расследования стало известно и о поистине жуткой предыстории этой аварии. Что заставило взять в руки супруга и отца двоих детей нож — до сих пор не понятно.

Жену, его 3-летнего сына и 8-летнюю дочь с множественные ножевые ранениями доставили в больницу.

Им уже сделали операцию, однако их состояние врачи оценивают как тяжелое. Дети сейчас находятся в реанимации.

Дмитрий Шестериков, старший следователь управления следственного комитета Республики Беларусь по Минску:

В настоящее время на месте происшествия на проезжей части по улице Гая напротив дома 32 проводится осмотр ДТП, произошедшего с участием автомобиля «Аудио 8», который в результате дорожно-транспортного происшествия повредил несколько транспортных средств. Работает следственно-оперативная группа, эксперты государственного комитета судебных экспертиз, сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия. Водитель автомобиля «Ауди 8» задержан.

В ходе освидетельствования алкоголя в крови у задержанного не обнаружено.

Находился ли он под влиянием наркотических веществ, покажут результаты исследований.

К слову, это не первая серьезная авария за эти выходные. 7 ноября в Минске погибли две молодые девушки — школьница и студентка. Трагедия произошла на улице Ванеева. 18-летний водитель не справился с управлением и машина врезалась в столб. В салоне в этот момент находились 5 молодых людей. Одна девушка скончалась на месте, другая чуть позже в больнице. Остальные получили незначительные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.